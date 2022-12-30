【券商點睇】疫情期間續拓展業務 香港中旅有望快速受益疫後復甦

中信證券表示，受短期疫情因素影響，香港中旅（ 00308）基本面仍處底部，但積極降本增效、改善存量資產結構，且繼續拓展優質增量業務，培育多個旅遊標桿項目，公司有望快速受益於疫後復甦。長期而言，公司作為旅遊央企具有豐富產品儲備和強勁資源整合能力，或持續受益未來中國旅遊市場高增長。該行首予其「增持」評級，目標價2元。香港中旅周五（30日）收市報 1.77元，升幅2.3%。



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該行稱，疫情前國內旅遊市場規模已保持穩健增長， 世界旅遊理事會亦預計，中國將在未來十年間成為全球最大旅遊市場，並料2021至2032年間中國旅遊業對GDP貢獻值的 年均複合增長率（ CAGR）高達15.3%。 行業短期受疫情影響和制約， 但疫情影響趨弱，近期管控政策亦放寬，旅遊業有望率先復甦，內地在經歷疫情高峰後也有望逐步迎接旅遊市場復甦，作為綜合性較強的旅遊企業，公司各項業務均有望迎來反彈。

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該行亦提到，疫情期間公司積極盤活存量資產、改善資產結構，先後啟動了紅磡貨倉改建酒店項目，和深圳球會置換可售商業綜合體項目。此外，公司積極探索業務出海可能，首個海外度假項目落子頂級海島目的地馬爾代夫，公司預計項目建設期為2至3年，建成時有望承接中國遊客出境遊恢復高峰。

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撰文：鄭昊彤