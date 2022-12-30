  • 17°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022回顧】恒指今年累跌15.4%　金沙銀娛年尾發力登藍籌升幅王　此股敬陪末席全年插逾六成

股市 16:41 2022/12/30

分享：

分享：

【2022回顧】恒指今年累跌15.4%　金沙銀娛年尾發力登藍籌升幅王　此股敬陪末席全年插逾六成

恒指連跌3年收官，今年大跌15.36%或3616點，收報19781點，未能重上兩萬關。恒生指數成分股之中，全年表現最好的三甲為金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 、海底撈 （06862） 。至於敬陪末席的是舜宇 （02382） 、碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098）

恒指今年年初最高見25050點後便一直向下，於10月底更一度跌至14597點，高低波幅達10453點，其後恒指反彈至兩萬關附近。金沙及銀娛靠後勁跑出，今年大半年一直於低位橫行，直至新賭牌塵埃落定及隨中國防疫措施放寬之下，於年底急彈，金沙及銀娛兩者全年分別累計大彈42.6%及27.7%，為藍籌股之中全年表現最好及第二的股份。金沙和銀娛最後分別收報25.9元和51.6元。

海底撈為表現第三好的藍籌，全年累升27.3%，其股價的軌跡與金沙、銀娛相似，同樣是首三季低位橫行，並在第四季發力爆上，最後收報22.4元。

至於表現最差的股份為舜宇 （02382） ，由年初一直跌到年底，全年大跌62.4%，最後報92.85元。而碧桂園和碧桂園服務包尾第二和第三，全年分別累跌61.4%及58.4%，分別收報2.67元及19.44元。碧桂園今年曾低見1元，創5年低；而碧桂園服務更曾低見6.52元，創上市新低。其後在內地推出一連串提振內房融資紓困措施後，股價才見反彈。

全年表現最好藍籌：
股份 收市價 全年回報
金沙 （01928） 25.9元 +42.6%
銀娛 （00027） 51.6元 +27.7%
海底撈 （06862） 22.4元 +27.3%
 
全年表現最差藍籌：
股份 收市價 全年回報
舜宇 （02382） 92.85元 -62.4%
碧桂園 （02007） 2.67元 -61.4%
碧桂園服務 （06098） 19.44元 -58.4%
*恒生指數2022年全年回報：-15.36%

相關文章：

【香港富豪】地產大孖沙2022年身家齊齊跑贏樓價　「新香港人」最傷、哪位成最大贏家？

【2022五大財金大事回顧】恒指曾穿萬五點創13年低　美國猛加息、幣圈連環爆雷

【TSLA】Tesla取代蘋果成為2022年最受散戶歡迎美股　散戶「愈跌愈買」？

編輯：姚卓然

港股 恒生指數 海底撈（06862） 碧桂園服務（06098） 藍籌股 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【國泰293】國泰航空工會再提發起按章工作　資方：確保航班如常、薪酬待遇會隨運力增加

下一篇文章

【港股市況】美團跌近半成　君實生物再升20%　恒指升40點、全年累跌3616點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　韓國要求出示陰性證明（12月30日）
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　韓國要求出示陰性證明（12月30日）
【港股市況】美團跌近半成　君實生物再升20%　恒指升40點、全年累跌3616點（不斷更新）
【港股市況】美團跌近半成　君實生物再升20%　恒指升40點、全年累跌3616點（不斷更新）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【恒指夜期+ADR】夜期收市彈228點越2萬關　歐不建議限中國遊客　意大利屬虛驚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市彈228點越2萬關　歐不建議限中國遊客　意大利屬虛驚（不斷更新）
【Morning精點】有藥房炒賣必理痛至798元　台灣女星紀欣伶確診、連續發燒4日燒到心臟痛送急症
【Morning精點】有藥房炒賣必理痛至798元　台灣女星紀欣伶確診、連續發燒4日燒到心臟痛送急症
【美股期貨】道指期貨跌20點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌20點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款