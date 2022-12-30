▲ 【2022回顧】恒指今年累跌15.4% 金沙銀娛年尾發力登藍籌升幅王 此股敬陪末席全年插逾六成

恒指連跌3年收官，今年大跌15.36%或3616點，收報19781點，未能重上兩萬關。恒生指數成分股之中，全年表現最好的三甲為金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 、海底撈 （06862） 。至於敬陪末席的是舜宇 （02382） 、碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 。

恒指今年年初最高見25050點後便一直向下，於10月底更一度跌至14597點，高低波幅達10453點，其後恒指反彈至兩萬關附近。金沙及銀娛靠後勁跑出，今年大半年一直於低位橫行，直至新賭牌塵埃落定及隨中國防疫措施放寬之下，於年底急彈，金沙及銀娛兩者全年分別累計大彈42.6%及27.7%，為藍籌股之中全年表現最好及第二的股份。金沙和銀娛最後分別收報25.9元和51.6元。

海底撈為表現第三好的藍籌，全年累升27.3%，其股價的軌跡與金沙、銀娛相似，同樣是首三季低位橫行，並在第四季發力爆上，最後收報22.4元。

至於表現最差的股份為舜宇 （02382） ，由年初一直跌到年底，全年大跌62.4%，最後報92.85元。而碧桂園和碧桂園服務包尾第二和第三，全年分別累跌61.4%及58.4%，分別收報2.67元及19.44元。碧桂園今年曾低見1元，創5年低；而碧桂園服務更曾低見6.52元，創上市新低。其後在內地推出一連串提振內房融資紓困措施後，股價才見反彈。

全年表現最好藍籌： 股份 收市價 全年回報 金沙 （01928） 25.9元 +42.6% 銀娛 （00027） 51.6元 +27.7% 海底撈 （06862） 22.4元 +27.3% 全年表現最差藍籌： 股份 收市價 全年回報 舜宇 （02382） 92.85元 -62.4% 碧桂園 （02007） 2.67元 -61.4% 碧桂園服務 （06098） 19.44元 -58.4% *恒生指數2022年全年回報：-15.36%

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編輯：姚卓然