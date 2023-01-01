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【宏觀術數@iM網欄】通關在即 術數防疫小貼士

名人薈萃 11:00 2023/01/01

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聖誕過後隨着政府先後取消一系列防疫措施後，並宣布會於1月8日起逐步通關，普羅市民和商界對此「既喜且（稍）驚」；因為與此同時兩地疫情數字又攀升至高位，通關和防疫措施解除，固然寄望生活和經濟發展早日得以復常同時，也難免擔心疫情反覆，並且香港醫療系統額外承擔能力有限，藥物供應亦較易處於緊張狀態，自求多福之道相信無過於保持個人健康避免感染傳染病。此方面的公共衛生和醫學專家都提出重要和寶貴意見去跟從。君子不立於危牆下，筆者在此也按流年風水原則，補充一些術數上建議。雖然只能稍作增益幫補或減少災應，亦應值得參考。

預防流年風水病災，總會先留意兩顆飛星，分為二黑病符星和五黃煞，如果兩者於飛星或布局上互相發動加強，便會容易發動不良凶應。談及流年飛星時常會有朋友認為過於籠統，好像只有九星在輪轉，惟玄空風水自然要考慮到處所本身基本盤和山水巒頭，那便變成個別案例對一般讀者難以從中獲益，而事實上風水吉凶剋應是時間和空間的相互作用產生，能夠適時加以趨避或加吉，可以減少凶星效應從而獲較佳效應。情況就如醫生都會教人健康飲食，或於患病期間的生活守則，也是以大略方式給予意見。

二黑、五黃星主病災

說一下星情，玄空飛星二黑病符星主病，較多為慢性病或帶纏綿性質；五黃星所主可能較急和突發，也不單止於病災，官非破財都有可能，此點可以山、水、宮位，和宅主命局等分辨判斷。過往介紹過香港地區大玄空風水，以西北和東南兩個方位於吉凶飛星較為着緊，和山管人丁水管財也有關係。證諸於過去兩年，2020年五黃星飛到東南方為香港山星，2022年五黃星入中，二黑病符至西南方，於過去一年如果家居門口開在西南方朋友較易多病患的。而於疫情較嚴動的月份如2022年3月份，便恰好流月二黑病符飛至西北方，和流年五黃星相遇。而12月初開始，又是二黑星到西北方重逢五黃，和3月份相近，以地區來說，均易帶來病災不順。

明年東、西向房屋留意

明年新曆2月4日立春節起，風水流年飛星五黃大煞在西北方，二黑病符星在東方。於香港整體來說如果在向方有五黃煞仍須面對相當挑戰。以個人來說，則以家居或辦工室處所門向東方或坐方於西方最差，例如坐西向東的房子，便成為坐正三煞位又向二黑病符，都是對健康和防疫較不利的。最簡單化解方式，若果向東方向門，可在門上掛上兩層的金屬風鈴，或金屬製的金色或銀色葫蘆，以金化土煞會有一定幫助。

若果以時間來說，以明年大約新曆3月、6月和12月份流月凶星會合最為吃緊，可事先加以準備。其他門向者，如果個人坐位或床放在此個方位也宜留意。此外，也說及西北方有五黃凶煞，則以新曆大約6月和9月份最差，如果門向西北者也宜留意。同時，這兩個月份也會是本港氣運較差的兩個月份。

 

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作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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