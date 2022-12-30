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【極端天氣】美超級暴風雪致電價瘋飆6000%？　消費者被迫承擔能源成本

商業 16:38 2022/12/30

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美國近日受「世紀一遇」超級暴風雪吹襲，數千班航班被迫取消，陸路交通持續癱瘓。連日侵襲美國的暴風雪，導致全美大多數地區出現嚴寒天氣，連德州與佛羅里達州等南部地區也陷入酷寒。

【農曆新年2023】淘寶天貓推擴增實境功能　AR模擬傢俱擺放真實環境

【香港出口】港11月整體出口貨值續跌　按年跌幅擴大至24.1%

在嚴寒天氣下，受暴風雪吹襲的地區對電力需求急增，據指休斯敦的批發電價在本月23日瘋飆6000%，升至每兆瓦時近3,700美元（約2.9萬港元），比前一天約57美元（約444.4港元）的高點上漲了65倍。隨著暴風雪逐漸向美國東部移動，從芝加哥到弗吉尼亞再到新英格蘭，全美大部分地區的電價至少升至1,000美元（約7,800港元）大關。

過去一年，美國國民飽受通脹高企、債息上升、能源危機等多方面負面因素煎熬，如今批發電價大幅飆升，對消費者而言是名乎其實的「雪上加霜」。

雖然很難準確預測暴風雪過後水電費的漲幅會有多高，但能源成本遲早都會轉嫁給消費者。美國幾家公用事業公司警告，客戶在暴風雪吹襲期間應盡量節約能源，幫助控制能源成本水平。在德克薩斯州，電網營運公司簽訂的備用供應合同至少是其過往通常值的兩倍，避免重演去年致命的停電事故。

在美國，電力佔消費者價格指數的比例不足3%，水電費的上漲因此未必會對整體通脹產生巨大影響，惟仍將會是家庭預算的沉重負擔。

隨著氣候變化帶來更多極端天氣，這種事件可能會變得更加普遍。消費者權益保護組織 Public Citizen 的能源項目主管 Tyson Slocum 稱：「批發電價飆升，消費者最終也要支付這筆費用。」「我們的市場正受極端天氣影響，這令人質疑市場在氣候緊急情況下激增定價是否有意義。」

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責任編輯：楊嘉軒

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