【夢想本應翱翔@iM網欄】 創業之火照亮視障人士   創「智能眼睛」助了解路況

創意，可幻化成漆黑裡的一點光，為視障人士領航。今期，我與大家分享的創業故事，是來自一位在香港土生土長的孟加拉少女。她研發的「智能眼睛」，能夠「讀出」距離及物件，可陪伴視障人士單獨外出。對她來說，用自己「創業之火」，持續照亮弱勢社群的生命，便是成功。

這位二十出頭的少女Lamia，「創業之火」由疫情爆發初期燃亮起來。一向關注弱勢社群福祉的Lamia，經常當非牟利機構義工，曾到偏遠的元朗及天水圍地區，向長者派發防疫包，期間，她發現視障人士的境況最為堪虞。Lamia感觸說：「視障人士看不清楚四周環境，全靠雙手觸摸物件，令感染新冠肺炎的風險增加，他們大部分時間只好留在家中，被社會忽略。據了解，全港現時約有20萬名不同程度的視障人士，急需援助。」

給視障人士「眼睛」 親自了解所需

「我希望研發一個能引導他們的儀器。」Lamia萌起創業夢，初心很簡單，就是研發一種智能工具，讓視障等人士佩戴後，毋須依靠他人，可獨立外出。因此，她在2021年組成團隊，創立威迪實驗室，研發可以充當視障人士眼睛的智能眼睛「Seekr」，讓用家透過鏡頭及人工智能，辨別不同種物件，以及物件與用家之間的距離，再以廣東話或英文的語音系統讀出。

為確保產品可滿足視障人士的需要，她曾經向視障人士福音中心及香港失明人協進會等多間機構請教。Lamia憶述：「初版的Seekr，是用繩索繫在用家頸部，惟用家試用後指Seekr搖擺不定。為了增加其穩定性，我便改用磁扣，之後更會加入防水及安全模式，方便用家二十四小時使用。」

提示用家巴士站位置 冀明年推出市場

Lamia指出：「Seekr可協助用家更容易乘搭交通工具，它能夠提示用家巴士站的距離或前面有乘客。例如，Seekr會說：『向前行十步，便到巴士站；有人在你五步前面，小心！』」她指出，現時，Seekr的準確性約為百分之九十，正與香港科技大學及香港大學的相關機構合作，致力提升其準確性及新增功能，希望明年底能夠推出市場。她說：「Seekr較導盲犬不同之處，就是毋須接受訓練，不會患病，也不會死亡，全天候提供服務。」

團隊初心一致 幸獲家人支持

Seekr是科技產品，惟Lamia在大學所讀的科目則完全與科技無關。她在2019年獲得香港大學文學士；到2021年修畢香港中文大學法學博士；現時正在香港中文大學攻讀法學專業證書。熟悉法律的她，明白沒有一個人是萬能的，她組成一個擁有不同領域專才的團隊，互補優勢。以她為例，她負責公司的法律及商業運作部分。她強調：「只要大家理念相同，便可一起追尋創業夢。」她團隊裡的工程師們也懷着同一信念，決意透過科技幫助視障人士。

回想創業首半年，Lamia指最缺乏的是資金。她的團隊都要做兼職，將所得的收入，全數投入公司營運，「我們都是學生，放學後做兼職，又要創業，辛苦程度可想然知。但到公司有了成績後，便知道付出的努力沒有白費。」她強調，父母的支持十分重要，「父母不但沒有反對，還提供無限支援。事實上，父母當年也是來港開設公司，他們都知道創業的需要。」

成功就是竭盡所能服務社會

她又指出，當外界對Seekr有正面回饋時，即代表團隊正沿着成功方向前進。如何才算成功？Lamia認為，成功是一個旅程，能竭盡所能服務社會，解決社會問題，便是成功。來自美國心理學家Angela Duckworth的一席話，亦成為她成功的座右銘，「Hard work will take you somewhere but what will give you success is grit。」（努力會令你向着目標進發，意志才是成功的關鍵。）Lamia說：「意志不能從學校學到，靠自己培養出來；我相信，在香港有很多創業人士都有堅定意志，渴望成功。」

她提醒初創人士，遭到挫折不要懼怕，「挫折只是代表你向着成功之路，又行近一步」。遇困難時要懂得找援手。她特別指出，初創者大多缺乏資源，最好擴闊人脈，與不同公司合作，共建創業路。

沒有創業過程是一帆風順的，筆者樂見Lamia以堅毅意志征服挑戰，這種正面態度，是初創人士應該學習的。此外，筆者亦很欣賞Lamia及其團隊的創業熱誠及初心。在讀書的同時，又要兼顧公司事務，更將兼職所得的薪金用以發展Seekr，全是希望研發產品幫助更多弱勢社群，這份精神實在令人敬佩。事實上，Lamia的創業例子，正正反映香港是一個「創業之都」，香港提供自由的創業優良環境及所需資源，任何人只要有創業夢，肯拼肯試，成功指日可待。

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作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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