  • 16°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【iBond】專家促沽iBond轉投定存博更高息 長揸綠債

18:40 2022/12/30

分享：

分享：

去舊迎新，是時候調整投資組合，讓2023年有個新開始。相信不少人仍持有iBond （04246） 或綠債 （04252） ，惟目前1年港元定期存款最高息有5.1厘，由富邦提供，入場費20萬元，但須為合資格的新資金結餘，甚至連大行如恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）1年定存亦有4.3厘，門檻更低至1萬元，遠較iBond的保證年回報兩厘及綠債的2.5厘墊底息高。

何況iBond今天（12月30日）報96.1元，綠債僅報95元，兩隻官債較面值100元已破發多時。專家認為宜忍痛斬纜沽iBond，再分散投資，轉投定存及改揸攻守兼備收息股，博錢揾錢賺得更多，但暫宜保留派息較高的綠債。

凱基亞洲投資策略部主管温傑回應本報查詢指，第8批通脹掛鈎債券iBond將於2024年年中到期，以本港通脹仍低企，遂料明年債價仍潛水，高低位造價介乎95至98元。

1年美元定存息最高5.1厘  減息潮加劇中小行劈息兩厘【下一頁】

温傑建議沽售iBond，換馬至同屬低風險的定期存款，畢竟市料明年香港的消費物價指數（CPI）升3%，再參考市面1年定存的高息王有5.1厘，定存跑贏CPI達2.1%。況且，市料聯儲局將於2024年初減息，故宜及早鎖定高息定存優惠。

再者，iBond至今已派了3次息，最近一次剛於上周五（12月23日）派發，息率有2.17厘。連同對上兩次收息，每手（1萬元）合共已收取308.8元利息，凸顯現水位蝕讓這官債的損失有限。

反觀，綠債只於11月18日首次派息2.5厘，一手收息215元，這官債將於2025年年中才到期。眼下港元定存早已隨儲局放緩加息而鬥減息，市料減息浪加劇，未來兩年的存息息將不斷趨跌。温傑指綠債派息有2.5厘，且估計明年債價的高低區間在94.5至97.5元，因此忠告捧場客較適合長揸。

兩大穩中求勝高息股：中銀香港  中電信

至於沽了iBond套現所得，除了轉吼定存外，温傑亦向避險族推介兩大穩中求勝的高息股，包括：

一、中銀香港 （2388） ︰歐美礙於高通脹壓力，加息周期或至少延至明年一季度。即使停止再加息，美國的核心通脹一日未達致儲局2%目標，料美國難以立刻轉為減息，意味着高利率將維持較長時間。温傑進一步剖析，總體利率上升有利港銀淨息差，尤其是對於存款規模大、以及貸款業務能力強的中資龍頭發鈔行，料可最受惠。而中銀香港過往派息相對穩定，受惠高息之餘，亦具防守性。

中銀香港昨收報26.6元，温傑料明年該股的低位為24元，高位在32元，建議在25元吸納。

二、中國電信 （00728） ︰公司繼續推進「雲改數轉」戰略，加快建設智能化綜合性數字信息基礎設施，積極構建5G、雲計算、網信安全、人工智能、以及工業智能製造等領域的產業生態。

温傑補充，中電信在政務、公共事業、互聯網、以至工業製造等領域，贏得多個億元以上雲業務和CDN業務項目定單。2022年前三季度，公司產業數字化收入達到856.3億元人民幣，同比增長16.5%；天翼雲收入繼續保持翻一番。這家中資電訊股的核心業務發展穩健，新興業務亦帶來新的增長點。

中電信歲晚收報3.07元 ，温傑預計該股明年股價在4元遇阻力，支持位是2.7元，買入價在3元或以下。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架

【港元定存】港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

綠色債券 中銀香港（02388） 退休組合 港元定期存款 中國電信（00728） iBond

上一篇文章

【港元定存】港元3個月定存最高8.8厘 超高息最後衝刺

下一篇文章

【2023外滙前瞻】嚴選明年亮點外幣 花旗最看好澳元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車
【港元定存】港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【港元定存】港元3個月定存南商5.1厘　超高息快絕迹倒數7天
【2023外滙前瞻】嚴選明年亮點外幣 花旗最看好澳元
【2023外滙前瞻】嚴選明年亮點外幣 花旗最看好澳元
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架
【美元定存】1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘
【美元定存】1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款