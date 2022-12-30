【iBond】專家促沽iBond轉投定存博更高息 長揸綠債

去舊迎新，是時候調整投資組合，讓2023年有個新開始。相信不少人仍持有iBond （04246） 或綠債 （04252） ，惟目前1年港元定期存款最高息有5.1厘，由富邦提供，入場費20萬元，但須為合資格的新資金結餘，甚至連大行如恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）1年定存亦有4.3厘，門檻更低至1萬元，遠較iBond的保證年回報兩厘及綠債的2.5厘墊底息高。

何況iBond今天（12月30日）報96.1元，綠債僅報95元，兩隻官債較面值100元已破發多時。專家認為宜忍痛斬纜沽iBond，再分散投資，轉投定存及改揸攻守兼備收息股，博錢揾錢賺得更多，但暫宜保留派息較高的綠債。

凱基亞洲投資策略部主管温傑回應本報查詢指，第8批通脹掛鈎債券iBond將於2024年年中到期，以本港通脹仍低企，遂料明年債價仍潛水，高低位造價介乎95至98元。

1年美元定存息最高5.1厘 減息潮加劇中小行劈息兩厘【下一頁】

温傑建議沽售iBond，換馬至同屬低風險的定期存款，畢竟市料明年香港的消費物價指數（CPI）升3%，再參考市面1年定存的高息王有5.1厘，定存跑贏CPI達2.1%。況且，市料聯儲局將於2024年初減息，故宜及早鎖定高息定存優惠。

再者，iBond至今已派了3次息，最近一次剛於上周五（12月23日）派發，息率有2.17厘。連同對上兩次收息，每手（1萬元）合共已收取308.8元利息，凸顯現水位蝕讓這官債的損失有限。

反觀，綠債只於11月18日首次派息2.5厘，一手收息215元，這官債將於2025年年中才到期。眼下港元定存早已隨儲局放緩加息而鬥減息，市料減息浪加劇，未來兩年的存息息將不斷趨跌。温傑指綠債派息有2.5厘，且估計明年債價的高低區間在94.5至97.5元，因此忠告捧場客較適合長揸。

兩大穩中求勝高息股：中銀香港 中電信

至於沽了iBond套現所得，除了轉吼定存外，温傑亦向避險族推介兩大穩中求勝的高息股，包括：

一、中銀香港 （2388） ︰歐美礙於高通脹壓力，加息周期或至少延至明年一季度。即使停止再加息，美國的核心通脹一日未達致儲局2%目標，料美國難以立刻轉為減息，意味着高利率將維持較長時間。温傑進一步剖析，總體利率上升有利港銀淨息差，尤其是對於存款規模大、以及貸款業務能力強的中資龍頭發鈔行，料可最受惠。而中銀香港過往派息相對穩定，受惠高息之餘，亦具防守性。

中銀香港昨收報26.6元，温傑料明年該股的低位為24元，高位在32元，建議在25元吸納。

二、中國電信 （00728） ︰公司繼續推進「雲改數轉」戰略，加快建設智能化綜合性數字信息基礎設施，積極構建5G、雲計算、網信安全、人工智能、以及工業智能製造等領域的產業生態。

温傑補充，中電信在政務、公共事業、互聯網、以至工業製造等領域，贏得多個億元以上雲業務和CDN業務項目定單。2022年前三季度，公司產業數字化收入達到856.3億元人民幣，同比增長16.5%；天翼雲收入繼續保持翻一番。這家中資電訊股的核心業務發展穩健，新興業務亦帶來新的增長點。

中電信歲晚收報3.07元 ，温傑預計該股明年股價在4元遇阻力，支持位是2.7元，買入價在3元或以下。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源