【餓「新」嘗啖＠iM網】度小月 喚醒台灣古早味

守到2022年尾，終於盼到可以外遊，雖然景況未能復常，但人心已然雀躍，來往的人流振興了經濟的流動，世界，不再一潭死水，三年的疫戰，總算現出曙光。東南亞、歐美，你最想去哪兒？

我首先選擇就近的日本、韓國、泰國，再來就是台灣。這段日子以來吃過無數次「偽旅遊」的日、韓、泰餐廳，還真沒有試過吃正宗的台灣菜。以前經常去台灣，為的就是那種古早味的台灣菜。

說到古早味，不得不提百年老店「度小月」。第一次聽這名字，還以為是「杜小月」，覺得名字好聽又好記，吃過才知道是度小月不是詩意的人名，而是飽含台灣漁民的辛酸。想想，我們這些日子以來，原來也度過了艱辛的「小月」。

十九世紀，台灣漁民看天象吃飯，天氣好可以出海魚，但一年到頭總有氣象不將就的日子，漁民就得留岸過日子，緊衣縮衣，漁民管那些日子為「小月」。1895年，台南洪氏先祖，為了養家活口，就挑擔沿街賣麵來度過小月，開宗明義寫道：「度小月擔仔麵」由於味道獨到，竟做到有聲有色，成為今時今日廣為人知的「度小月」。

「度小月」近年也開到香港來，吃過一兩次，沒有太放心上，最近他們搬新鋪，開在銅鑼灣鬧市的地鋪，行過路過，那紅磚牆、非常台灣的裝修令人想起久違的台灣老房子，和屬於它的古早味，忍不住就進去了。

由於台灣菜多是精緻小碗，這天叫了皮蛋豆腐、台醬涼拌茄子、蒜片香腸、脆皮炸大腸、鹽酥雞、 胡椒蝦、三杯雞、姜絲蛤蜊湯、台南擔仔麵和紅豆仙草珍珠等，一次過品嚐多道台式美食。

鹽酥雞比起坊間的略嫌塊頭大了點，但勝在肉汁多，做到外脆內軟。蒜片香腸吃得到是台灣的味道，滿口油香，是道不錯的香口小食。

薑絲蛤蜊湯，湯底清淡鮮甜，同時滲出微微的薑辣味，清甜味美，蛤蜊入口鮮味十足，味道濃郁，蛤蜊具有滋陰潤燥功效，這時節養生最適合不過。

招牌擔仔麵，在面上加了肉燥和蝦 ，賣相不俗，湯底用蝦頭熬煮而成的高湯，加上肉燥、蒜泥、蝦肉，味道濃郁，鮮美甘甜，麵條爽滑彈牙，小小的一碗但感覺很滿足。

各款美食整體味道都不錯，三杯雞略嫌甜了點，或許是台灣人和香港人的口味不同？只是，我已忘了台灣這百年老店的味道，明年一定要去台灣尋遍久違的味道。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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