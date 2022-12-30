ONE HOMANTIN兩房880萬售　持貨約5年蝕約166.7萬離場

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【美國經濟】認為ESG為民主黨推廣產物 美國共和黨計劃於明年加強反ESG運動
美聯物業何健成表示，受通關在即消息刺激，市場氣氛向好，買家加快入市「筍盤」，有換樓客「零議價」購入何文田ONE HOMANTIN 2房單位。上述成交單位為ONE HOMANTIN 3座低層E室，實用面積513方呎，項目居住環境理想，吸引睇好後市之換樓客承接自住，成交價880萬元，折合實用呎價約17,154元。
資料顯示，原業主於2017年4月以約966.7萬元購入，是次易手帳面蝕約166.7萬元離場。
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撰文 : 蔡子俊