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ONE HOMANTIN兩房880萬售　持貨約5年蝕約166.7萬離場

股樓投資 17:48 2022/12/30

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美聯物業何健成表示，受通關在即消息刺激，市場氣氛向好，買家加快入市「筍盤」，有換樓客「零議價」購入何文田ONE HOMANTIN 2房單位。上述成交單位為ONE HOMANTIN 3座低層E室，實用面積513方呎，項目居住環境理想，吸引睇好後市之換樓客承接自住，成交價880萬元，折合實用呎價約17,154元。

資料顯示，原業主於2017年4月以約966.7萬元購入，是次易手帳面蝕約166.7萬元離場。

 

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

何文田 ONE HOMANTIN 美聯物業 私人屋苑 二手市場

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