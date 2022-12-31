【清酒新世界@iM網欄】2022年總結 評選最傑出清酒

今天想總結一下個人認為今年最傑出的清酒，可能不是最優秀的，但有十分多的驚喜！排名不分先後，包括最罕有的九平次LA COLLECTION、最佳冬酒的鍋島NEW MOON、最意想不到的國士無雙 蝦夷蔵 梅酒 LAB系列、最可愛的澤姬 桃色純米にごり酒 、米香味最濃郁的天領 御嶽山 冰雪貯藏酒 純米吟釀生原酒、打破自己傳統的越乃寒梅 純米吟釀 浹、日本一枝難求的信州亀齢 美山錦 純米大吟醸、實現夢想的御湖鶴 純米吟醸 山恵錦等等……

九平次LA COLLECTION相對地是比較罕有的，原因是酒造一年只生產225枝給予全球發售。每枝清酒也包含一個序列號方便大家收藏，重點這是一款熟成了3年的清酒，卻是小數的讓人對熟成酒刮目相看的其中一款，雖然沒有EAU DU DÉSIR山田錦的那般水果香，但卻擁有比協田更濃厚、更複雜的鮮味，與紅白酒一樣需要「透氣」，雖然熟成了三年卻還有微碳酸，入口舒服！

至於最可愛的清酒當然是澤姬 桃色純米にごり酒，是一款用赤色酵母釀造的酸甜桃色濁酒！清酒本身是紅色，混合了酒粕後就變成了粉紅色，而且赤色酵母是天然的色素，所以各位可以放心飲用。酒敁特別使用了透明酒瓶，能更加突顯出粉紅色清酒有多可愛多漂亮，味道方面酸酸甜甜的，口感柔和，酒精度只有8.5%，猶如利口酒。

日本酒業一直在演變，不停突破自己，其中打破傳統的清酒就是上周介紹的越乃寒梅 純米吟釀 浹，究竟擁有多大的勇氣和努力的情況下才能創出這樣的一款清酒，有機會的話真的要互相對比一下這一款和其他越乃寒梅的清酒。另外，今年較為突出的御湖鶴就已經實現了酒造的夢想，他們以純米吟醸 山恵錦奪得IWC champion，希望酒造繼續努力，釀造出更好的清酒，順帶一提今年澤姬的吟釀酒亦獲得IWC champion，在此再次恭喜他們！

我在2023年再為大家繼續介紹清酒，感謝大家這一年的支持，也希望大家喜歡看我分享不同酒藏的故事，祝大家新年快樂、福兔迎祥，新一年最重要的是身體健康、萬事如意、心想事成！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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