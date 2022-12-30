【珠璣人生@iM網欄】「導」出新TEEN地——點亮少年心中的光

十二月中我出席了由香港懲教署在伊利沙伯體育館主辦的「青少年音樂劇場」——《「導」出新TEEN地》音樂滙演，由保安局局長和懲教署署長進行啟動儀式，並和超過2000名來自40間學校的師生、校長、家長教師會成員和社區不同合作夥伴一起見證了更生青少年如何走出迷途，找到人生新方向的故事，令我感慨更令我感動，他們的故事告訴我們：要慎思明辨，奉公守法，絕不可以作出違法行為。但只要知錯能改，重新選擇守法的道路，為理想而努力付出，一定能找到屬於自己的天地。

這場音樂劇結合了真實故事和藝術表現形式，主要想向青少年宣揚正確的價值觀對人生的重要性。劇中用2019年反修例示威而作出違法行為作為背景 ，從多角度呈現了青少年誤入歧途對自己、父母、家庭、社會帶來的影響。而參與演出的人員中共有16位是加入了懲教署「更生先鋒領袖」計劃的青年學生，為了能更好地演繹作品，他們利用自己的課餘時間，經過三、四個月的籌備和排練，最終才將作品呈現在大家的眼前。而演出前一晚，懲教署署長更親自到場為正在排演的學生們送上温暖、為他們打氣。

劇中最令我印象深刻的一幕是主角阿寶（化名）受到失實訊息及吸毒影響而作出破壞社會的違法行為，最終入獄。失去自由的阿寶在懲教署人員的感化下開始反思自己的過錯……與此同時，阿寶的母親亦在家中思念兒子，並自責過去對兒子的忽視……劇中同時呈現母親的傷痛和兒子的愧疚，場景令人為之動容。

令人欣慰的是，劇中的阿寶在收到母親飽含歉疚與勉勵的信件後，決定改過自新，重新追求自己曾經的理想——成為一名導演。之後更在懲教署為在囚青年舉辦的學習活動中與知名導演葉念琛見面，並在對方的鼓勵下，努力學習……最後，阿寶不但重新投入社會，更成為了一名藝員保母，朝著成為導演的理想邁進。

之後更生人士「阿寶」以過來人身份親自上台和現場觀眾分享了自己由反叛到入獄，所付出的沉重代價，再由反思到更生的心路歷程，並勸勉青少年珍惜人生遠離毒品、愛護家園努力追夢，同時也希望家庭、師長、社會多關懷青少年的情感需求，並給更生人士機會，令他們可以重新回歸正途。

懲教署亦一直積極投入各項資源為防止罪案、在囚培訓、協助更生人士重投社會而努力。例如懲教署的「更生先鋒計劃」致力與不同的學校和社會服務機構合作，積極推動社區教育，向青少年灌輸愛護家國、奉公守法、遠離毒品及支持更生的理念；「沿途有理」計劃讓在囚人士學習中國歷史文化，其中的『「招」「職」創未來』活動更為他們提供專業培訓、生涯規劃，創造更多就業機會。

青少年犯罪不單對其個人的前途造成影響，對於家庭和社會來說也是一種傷害。這次活動令我反思作為一位家長、作為社會的一份子，我們應該給予青年多些關愛與支持，幫助他們建立正向的價值觀；給更生青年多些理解和機會，幫助他們重新找回自己，讓他們能在自己擅長的領域中發光發熱，更盼望他們能成為照亮別人的一道光。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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