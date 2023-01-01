【海外旅遊】韓國旅遊復甦如何？　韓國旅遊科技公司Yanolja：韓國人外遊也要「捨遠求近」

全球多國已解封入境限制，帶動海外旅遊需求上升，韓國亦然，不過面對宏觀經濟不明朗、通脹等問題，韓國人出行也唯有「捨遠求近」。韓國旅遊科技獨角獸Yanolja行政總裁金鐘允表示，據平台數據，韓國人外遊主要來自日本及東南亞驅動，例如馬來西亞、新加坡及越南。鑑於宏觀經濟局勢，人工升幅有限，也阻礙於機票昂貴，韓國人的外遊預算下降，對更遠的旅遊目的地審慎，故對鄰近地區的需求較大，而旅行日數亦更長，以抵銷昂貴的機票。

隨香港已放寬入境限制，金鐘允在貿發局創業日接受本報專訪時提到，若將來航班數目增加，相信香港有機會吸引更多韓國遊客。

他表示，韓國的境外旅遊已回復35%，全球國際旅遊則回復25%，預期明年國際旅遊恢復接近50%，韓國則較國際高約10個百分點。不過，受累環球經濟衰退風險，他估計國際旅遊可能要到2025年才完全回復。

Yanolja創立於2005年，聚焦以旅遊超級應用程式Yanolja為主的綫上旅行平台及雲端業務，並曾獲軟銀、新加坡主權財富基金GIC、綫上旅遊集團Booking.com等投資。

Yanolja近年積極收購，業務範疇由機票預訂、拓至演唱會娛樂票務、廣告以至飯店管理解決方案。而2019年推出的雲端服務成為了公司的增長引擎，據公司網站，目前全球合作點逾3.7萬間，服務遍及全球170個國家或地區。

未來擬將雲端服務拓至中國

在通脹影響下，酒店業難以增聘人手，加上疫後消費者習慣無接觸服務，旅遊業界對雲端服務需求增加，智能酒店料成大趨勢。金鐘允指，公司會分析App內客戶數據，針對DSP（需求端平台Demand-side Platform）等各方面提供定制化推薦服務。

他續指，透過自動化酒店解決方案，旅館的前台成本減省一半，並指公司正在測試在大堂利用機械人送餐，期望未來可將其拓展至客房服務。Yanolja目標明年在雲業務的全球新增合作點超過2萬間，將來亦有意將足迹擴展到中國。

記者：袁諾曦

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