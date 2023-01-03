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【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力（立即收看）

股市 12:28 2023/01/03

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：農夫山泉 （09633） 、海信家電 （00921） 、中國電力 （02380） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：http://video.hket.com/video/3433293

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欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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