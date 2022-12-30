  • 17°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國加息直接影響二手樓價　跌勢於第三及第四季加劇　今年CCL累跌15.05%

股樓投資 16:29 2022/12/30

分享：

分享：

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報156.77點，按周升0.26%，指數仍處於2017年5月水平。近3周，CCL持續一周升一周跌，樓價走勢明顯由連跌轉為反覆向下。CCL由自己歷史高位191.34點累跌18.07%。

2022年全年CCL累跌15.05%，跌幅主要集中於第三季(跌6.62%)及第四季(跌7.43%)，樓價兩季累跌13.55%。反映自6月美國首次擴大加息幅度至0.75厘後，本港樓價跌勢亦開始加快。但踏入12月，市場充斥美國放慢加息步伐的消息，樓價跌幅明顯收窄，CCL由11月跌3.49%，收窄到12月僅跌1.50%。通關在即及政府取消防疫限制等利好因素，將於2023年1月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報156.31點，按周升0.31%，繼續處於2017年4月水平。CCL(中小型單位)報154.74點，按周升0.25%，繼續處於2017年4月水平。CCL(大型單位)報166.66點，按周升0.33%，處於2018年2月水平。

四區方面，新界東CCL_Mass報170.01點，按周升1.29%，處於2017年10月水平。九龍CCL_Mass報150.78點，按周升0.63%，處於2017年4月水平。港島CCL_Mass報155.90點，按周升0.19%，處於2017年1月水平。新界西CCL_Mass報145.42點，重返2017年9月水平，按周跌0.77%，連跌2周共0.83%。

以正式買賣合約日期計，2022年全年CCL跌15.05%，CCL Mass跌16.08%，CCL(中小型單位)跌15.99%，CCL(大型單位)跌10.60%，港島跌17.37%，九龍跌15.73%，新界東跌15.80%，新界西跌15.48%。

 

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

同場加映【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

樓價 CCL 中原地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【理想2015】理想12月總交付突破2萬輛 創紀錄新高 5座旗艦「理想L7」2月登場

下一篇文章

城市花園減價近一成半至1040萬售　5年帳蝕105萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場
蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款