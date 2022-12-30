【阿里巴巴9988】阿里張勇連發內部信　罕有措詞嚴厲　直言客戶第一　不是高高掛在牆上標語（附全文）

▲ 【阿里巴巴9988】阿里張勇連發內部信 罕有措詞嚴厲

阿里巴巴 （09988） 昨發起兩封內部信，第一封是公布高層調動，主要涉及阿里雲，阿里集團董事會主席兼CEO張勇（逍遙子）「acting阿里雲智能總裁」，第二封是張勇便首次以阿里雲智能總裁身份向阿里雲員工發出內部信。內地專家認為，第二封內部信張勇措詞嚴厲，直言「客戶第一的價值觀，從來都不是高高掛在公司牆上的標語，而是支撐我們每一天獲得成長的基石」，與張勇平時予人的印象大相徑庭，讓人意外，尤其是阿里雲香港機房宕機事件發生10天後，即由組織頂層開刀，使出了「乾坤手段」，反映對事件的重視。

【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻 澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）

====以下為內部信全文====

各位阿里雲智能的同學：

這是我第一次以阿里雲智能總裁的身份給你們寫信。

阿里雲的誕生和成長，正是阿里巴巴敢為人先、勇於探索的創新實踐，更是檢驗我們「從客戶中來，到客戶中去」的戰場。「客戶第一」的價值觀，從來都不是高高掛在公司牆上的標語，而是支撐我們每一天獲得成長的基石。客戶的成功，就是阿里雲的成功。沒有客戶的信任，就沒有阿里雲的今天，更不會有阿里雲的未來。

我們的數百萬客戶，包括創業公司、大型企業、政府機構和公共服務部門。我們的業務類型，決定了我們必須將客戶的信任視為生命。一旦信任缺失，客戶可以隨時離開我們。唯有日積月累的客戶信任，才可以讓我們真正在市場中保持領先優勢，才能讓我們擁有持久的核心競爭力。任何故障的發生，對阿里是萬分之一、百萬分之一的概率，一旦發生在每個客戶身上就是百分之百。我們必須急客戶所急，想客戶所想，既主動解決客戶看得到的問題，更要把客戶尚未感知到的風險防患於未然。要做到這些，阿里雲不僅需要持續追求技術的先進性，用自主研發、技術持續領先的雲計算操作系統來服務好客戶；我們同時也需要經營管理上的先進性，需要基於自身的工作方式，服務客戶的方式，對風險的甄別和處理方式等等，形成另外一套能夠支撐阿里雲這個由上萬名同學組成的龐大組織同時高效運轉的智能化操作系統，在這套操作系統上，也同樣能做到全球領先。

我相信每一位阿里雲的同學，都對上述這些感同身受。阿里雲成立13年以來，通過持續提供可用性高、性能穩定、安全可靠的品，收穫了更多客戶，也獲得了「亞洲第一、全球第三」的認可。

這離不開歷任阿里雲總裁的信念和投入，更離不開每一位阿里雲同學「因為相信，所以看見」的全力付出。

我更相信，唯有持續為客戶創造價值，唯有對客戶的承諾比以往更為堅定，唯有專注於客戶的創新不減，唯有堅持客戶信任不可辜負的執念，我們的阿里雲才能走得更好，走得更穩，走得更遠！

期待與大家一起並肩作戰，共同打造阿里雲的未來！

【阿里巴巴9988】阿里巴巴公布組織變化 張勇兼任阿里雲總裁、3名合夥人讓出高位

記者：譚志偉