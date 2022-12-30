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【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）

科技 16:45 2022/12/30

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近日陸續有內地網民使用華為智能手錶「華為Watch」來拍攝實測片，發現即使是金華火腿、橙、紙盒包裝、毛公仔玩具等死物，竟然都能測出心率及血氧濃度。

現時不少智能手錶均配備心率、血氧監測等功能，以便用戶配戴智能手錶來監測健康狀況。近日陸續有內地網民使用華為智能手錶「華為Watch」來拍攝實測片，發現即使是金華火腿、橙、紙盒包裝、毛公仔玩具等死物，竟然都能測出心率及血氧濃度。

有關華為智能手錶「華為Watch」驚現該消息後，隨即引起網民瘋傳及熱議，甚至有網民嘲諷華為「華為手錶甲天下、萬物都有心和血」。持有華為智能手錶及Apple watch的網民還拍片，利用兩款智能手錶測量不同死物作比較。

內地網民使用華為智能手錶「華為Watch」實測：

    點擊圖片放大

結果發現，Apple watch會顯示「測量不成功」，華為智能手錶則成功顯示心率、血氧等數據。其中一段網上流傳的實測片中，使用的華為智能手錶款疑似為Huawei Watch GT 3。

據內地媒體《藍鯨財經》引述華為客服回應，由於華為智能手錶透過光學感測器收集到的光信號進行測量，而「非活體（生物）的情況下，把手錶置於紙盒或水果毛巾等物質上，極小的概率（機率）可能會誤判為人體信號」。另表示華為會不斷改善演算法，提高檢測的準確度，未來可能會根據版本提出相關的更新。

責任編輯：張寶燕

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