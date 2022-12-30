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【理想2015】理想12月總交付突破2萬輛 創紀錄新高 5座旗艦「理想L7」2月登場

股樓投資 16:34 2022/12/30

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理想汽車（02015）官方微博公布，旗下「理想L9」及「理想L8」齊齊亮相「第二十屆廣州國際汽車展覽會」，集團銷售副總裁劉杰在會場上表示，「理想L9」及「理想L8」完成了產能爬坡，12月理想汽車總交付量將突破2萬輛。

理想今日（30日）股價收報76.45元，升2.6%，成交額5.4億元。

延伸閱讀：【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景   列5股為首選【見下頁

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集團亦宣布首款五座產品「理想L7」即將在2023年2月8日亮相。「理想L7」定位為家庭五座新旗艦，車長達到5,050亳米，軸距達到3,005亳米。

外觀方面，整車設計不僅延續了理想L系列前瞻先鋒的設計語言和3D星環大燈的家族特徵。皇后座後排由電動調節的後排豪華座椅、電動腳托、270度皮革環抱式設計、Nappa真皮、後排三座座椅加熱、兩側座椅通風，以及豪華中央手枕共同組成。

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記者：李兆明

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