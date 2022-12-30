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城市花園減價近一成半至1040萬售　5年帳蝕105萬

股樓投資 16:13 2022/12/30

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樓市持續整固，不少大型屋苑樓價亦跌至六、七年前水平，新近北角城市花園再錄蝕讓成交，世紀21日昇地產蔡嘉駿表示，北角電器道城市花園3座低層H室，單位實用面積約792平方呎，單位屬三房連主人套房間隔單位，向東北面眺望開揚園景景，最終以約1,040萬元成交，實用呎價約13,131元。業主早2個月前叫價達1,218萬元，最終減價178萬元成交，減幅達14.6%。

蔡嘉駿補充，據悉單位原業主於2017年3月以1,145萬元購入上址單位，持貨5年帳面損失105萬元，期間跌價9%。

 

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 城市花園 北角 世紀21 二手市場

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美國加息直接影響二手樓價　跌勢於第三及第四季加劇　今年CCL累跌15.05%

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