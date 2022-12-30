【國泰293】國泰航空工會：擬發起按章工作　未訂日期

國泰航空空中服務員工會最新表示，因應資方多次迴避工會訴求，同時拒絕簽署書面協議制定方案，擬發起按章工作，但未決定行動時間。國泰工會代表表示，明白若在農曆新年期間發起按章工作，將影響公眾，工會並不情願事情發展至此，促請國泰資方恢復恒常會議和檢視新合約條款。

工會重申，希望資方確保編更公平、增加每班航班人手、制訂外站最低休息時間等。

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