  • 17°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 15:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰航空工會：擬發起按章工作　未訂日期

股市 15:25 2022/12/30

分享：

分享：

國泰航空空中服務員工會最新表示，因應資方多次迴避工會訴求，同時拒絕簽署書面協議制定方案，擬發起按章工作，但未決定行動時間。國泰工會代表表示，明白若在農曆新年期間發起按章工作，將影響公眾，工會並不情願事情發展至此，促請國泰資方恢復恒常會議和檢視新合約條款。

工會重申，希望資方確保編更公平、增加每班航班人手、制訂外站最低休息時間等。

【ET贏商有計】包點料理 堅持香港口味 夥長期金融拍檔  拓展機遇

相關文章：

【國泰293】國泰航空工會擬短期內發起「按章工作」　資方：保證航班如常運作

【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常

【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）

【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌

港股 國泰航空（00293） 航空 農曆新年 職場文化 國泰航空
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【中國經濟】中國兩會明年3月4日及5日召開

下一篇文章

【解碼｜內險股】國壽平保齊升2%　券商剖析看好內險股2大理由、更列此股為首選（附目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　韓國要求出示陰性證明（12月30日）
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　韓國要求出示陰性證明（12月30日）
【港股市況】美團跌4%、騰訊逆市軟　友邦升3%　恒指升近百點未企穩二萬關（不斷更新）
【港股市況】美團跌4%、騰訊逆市軟　友邦升3%　恒指升近百點未企穩二萬關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市彈228點越2萬關　歐不建議限中國遊客　意大利屬虛驚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市彈228點越2萬關　歐不建議限中國遊客　意大利屬虛驚（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌20點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌20點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【日本機票】日本調整香港航班限制、國泰航空繼續營運北海道航班　即將暫停飛往名古屋福岡（附最新1月安排）
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰香港快運削1月原訂班次、樂桃取消關西航班、港航取消停飛沖繩札幌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款