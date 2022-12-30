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【國泰293】國泰航空工會再提發起按章工作　資方：確保航班如常、薪酬待遇會隨運力增加

股市 16:53 2022/12/30

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國泰航空工會：擬發起按章工作　未訂日期

國泰航空空中服務員工會最新表示，因應資方多次迴避工會訴求，同時拒絕簽署書面協議制定方案，擬發起按章工作，但未決定行動時間。國泰工會代表表示，明白若在農曆新年期間發起按章工作，將影響公眾，工會並不情願事情發展至此，促請國泰資方恢復恒常會議和檢視新合約條款。

工會重申，希望資方確保編更公平、增加每班航班人手、制訂外站最低休息時間等。

國泰資方：向顧客保證航班服務如常　下月成立更表工作組

國泰航空資方則發聲明，向顧客保證航班服務將繼續運作如常，無需擔心，也有信心機艙服務員同事會一如過去幾年疫情期間般保持專業，緊守工作崗位。

資方表示，月內與空中服務員工會已會面兩次，總共7小時，已邀請工會的代表於明年2月份再次會面，並感謝同事疫情困難時期都努力不懈，緊守崗位。

對於工會提出的要求，國泰資方稱，大部份備受關注的編更安排已於 1月份的值勤更表得到解決， 2月份及以後的值勤更表會續有所改善，承認「復常過程中面對種種限制，值勤更表編排難以即時盡善盡美」，會成立值勤更表工作小組，由2023年1月開始提供更多有關編排更表的資訊，鼓勵各級機艙服務員加入小組。

國泰資方：待遇具競爭力　下半年1800員工加入

國泰資方又稱，定期檢討僱員薪酬福利待遇，確保在市場上有足夠競爭力，有信心包括機艙服務員在內的所有國泰員工薪酬待遇與同業相比，都具足夠競爭力。

資方稱，機艙服務員的薪酬待遇和福利包括基本薪金額外飛行時數工資外站津貼，基本薪金只是機艙服務員工資的一部分。額外飛行時數工資會隨機組人員的飛行時數增加而有所上升。然而，目前的航班運力仍然受限，機艙服務員的收入暫時會有所減少，當運力增加，薪酬待遇亦會增加。國泰早前宣布，明年會向合資格員工加基本薪金3.3%及派發相當於一個月薪酬的特惠金

國泰續指，自2022年7月起，已有超過1,800名新員工加入集團，當中包括機艙服務員，足證我們的薪酬待遇極具競爭力。國泰航空續指，每班航班的機艙服務員人數與其他航空公司相若，並高於監管機構的規定。

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