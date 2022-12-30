【國泰293】國泰航空工會再提發起按章工作　資方：確保航班如常、薪酬待遇會隨運力增加

▲ 國泰航空工會：擬發起按章工作 未訂日期

國泰航空空中服務員工會最新表示，因應資方多次迴避工會訴求，同時拒絕簽署書面協議制定方案，擬發起按章工作，但未決定行動時間。國泰工會代表表示，明白若在農曆新年期間發起按章工作，將影響公眾，工會並不情願事情發展至此，促請國泰資方恢復恒常會議和檢視新合約條款。

工會重申，希望資方確保編更公平、增加每班航班人手、制訂外站最低休息時間等。

國泰資方：向顧客保證航班服務如常 下月成立更表工作組

國泰航空資方則發聲明，向顧客保證航班服務將繼續運作如常，無需擔心，也有信心機艙服務員同事會一如過去幾年疫情期間般保持專業，緊守工作崗位。

資方表示，月內與空中服務員工會已會面兩次，總共7小時，已邀請工會的代表於明年2月份再次會面，並感謝同事疫情困難時期都努力不懈，緊守崗位。

對於工會提出的要求，國泰資方稱，大部份備受關注的編更安排已於 1月份的值勤更表得到解決， 2月份及以後的值勤更表會續有所改善，承認「復常過程中面對種種限制，值勤更表編排難以即時盡善盡美」，會成立值勤更表工作小組，由2023年1月開始提供更多有關編排更表的資訊，鼓勵各級機艙服務員加入小組。

國泰資方：待遇具競爭力 下半年1800員工加入

國泰資方又稱，定期檢討僱員薪酬福利待遇，確保在市場上有足夠競爭力，有信心包括機艙服務員在內的所有國泰員工薪酬待遇與同業相比，都具足夠競爭力。

資方稱，機艙服務員的薪酬待遇和福利包括基本薪金、額外飛行時數工資和外站津貼，基本薪金只是機艙服務員工資的一部分。額外飛行時數工資會隨機組人員的飛行時數增加而有所上升。然而，目前的航班運力仍然受限，機艙服務員的收入暫時會有所減少，當運力增加，薪酬待遇亦會增加。國泰早前宣布，明年會向合資格員工加基本薪金3.3%及派發相當於一個月薪酬的特惠金

國泰續指，自2022年7月起，已有超過1,800名新員工加入集團，當中包括機艙服務員，足證我們的薪酬待遇極具競爭力。國泰航空續指，每班航班的機艙服務員人數與其他航空公司相若，並高於監管機構的規定。

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