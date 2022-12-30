  • 17°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時裝界大事】Vivienne Westwood 終年81歲 做教師再轉職設計師?

理財智慧 15:15 2022/12/30

分享：

分享：

出生於英格蘭德比郡廷特威斯爾的英國時裝設計師Vivienne Westwood的一生很傳奇，不管她的婚姻生活或是人生職業都有很大的轉變，她父母是工薪階層（working class），亦即我們現代人說的勞工階層，她曾經在哈羅藝術學校就讀銀器學，過了一個學期便退學，並且表示「我不知道怎麼一個工薪階層（working class）的女孩會有能力在藝術世界中生存。」，其後她在工廠找了一份工作，並在一間師範學院中進修，成為了一個小學教師。可見當時的Vivienne Westwood 其實也算得上比較實際。其後，她開始創作自己的珠寶飾品，並開設一小攤檔售賣這些飾品。

【薪酬趨勢】9月逾半公司平均工資按年升2.3%　升幅較3個月前快 【見下頁

其後她與第一丈夫離婚後，並結交新男朋友再與他在1971年開設一家名叫「Let It Rock」精品店，後來再改為全職售賣屬於她自己的個人品牌Vivienne Westwood的衣服。在她一生的職業生涯中，有著現代人的思維，她不只打一份工作，在任職教師時亦有出售個人的手作，再進修學習，其後亦開設個人的品牌。

【孫子市法】國策支持冀通關 恒指再撲二萬關?

她的衣服設計可分為以下數個時期 :

1981－1985年的衣服設計為「新浪漫」時期

1988－1991年間則為「異教年」時期

1985年－1987年間，設計了維多利亞時期服裝的精髓系列「Mini-crini」

2018年，薇薇安為自家品牌Vivienne Westwood出演春夏主線廣告。

在2022年12月29日，在家中陪同下，Vivienne Westwood於南倫敦克拉珀姆離世，享年81歲。　　 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

「人才服務窗口」線上平台投入運作 網站有齊香港生活指南 連呢項情報都有，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?，詳見【下一頁

【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

中學 畢業 幼稚園 定期存款 職位招聘 財務自由 ROC 社交平台 英格蘭 珠寶

上一篇文章

城市花園減價近一成半至1040萬售　5年帳蝕105萬

下一篇文章

【人口調查】港女嫁內地男 跨境婚姻大幅增加

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助
蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場
蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款