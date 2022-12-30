【時裝界大事】Vivienne Westwood 終年81歲 做教師再轉職設計師?

出生於英格蘭德比郡廷特威斯爾的英國時裝設計師Vivienne Westwood的一生很傳奇，不管她的婚姻生活或是人生職業都有很大的轉變，她父母是工薪階層（working class），亦即我們現代人說的勞工階層，她曾經在哈羅藝術學校就讀銀器學，過了一個學期便退學，並且表示「我不知道怎麼一個工薪階層（working class）的女孩會有能力在藝術世界中生存。」，其後她在工廠找了一份工作，並在一間師範學院中進修，成為了一個小學教師。可見當時的Vivienne Westwood 其實也算得上比較實際。其後，她開始創作自己的珠寶飾品，並開設一小攤檔售賣這些飾品。



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其後她與第一丈夫離婚後，並結交新男朋友再與他在1971年開設一家名叫「Let It Rock」精品店，後來再改為全職售賣屬於她自己的個人品牌Vivienne Westwood的衣服。在她一生的職業生涯中，有著現代人的思維，她不只打一份工作，在任職教師時亦有出售個人的手作，再進修學習，其後亦開設個人的品牌。

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她的衣服設計可分為以下數個時期 :

1981－1985年的衣服設計為「新浪漫」時期 1988－1991年間則為「異教年」時期 1985年－1987年間，設計了維多利亞時期服裝的精髓系列「Mini-crini」 2018年，薇薇安為自家品牌Vivienne Westwood出演春夏主線廣告。

在2022年12月29日，在家中陪同下，Vivienne Westwood於南倫敦克拉珀姆離世，享年81歲。

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