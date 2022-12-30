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英國智庫預期 民眾可支配收入明年減3.8%

環球經濟金融 17:16 2022/12/30

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英國通脹持續高企，但民眾薪酬增長追不上，導致可支配收入明顯減少。當地有智庫預測，明年民眾的可支配收入將進一步降低3.8%。英國生活成本壓力亦隨之加大，當中最大來源之一為能源費用。

英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費 【下一頁】

英國智庫決議基金會（The Resolution Foundation）最新預測認為，2023年英國家庭的可支配收入繼2022年下跌3.3%後，再於2023年降低3.8%，跌幅為每戶約880英鎊（約8,265港元）。

基金會主席貝爾（Torsten Bell）指出，雖然2023年通脹相信會告別雙位數，但家庭收入估計下跌幅度會與今年類近。明年主要商品價格相信會持續上升，為家庭開支添加更多壓力。

其中家庭能源開支預料明年會創紀錄增加900英鎊（約8,455港元），平均每戶達2,450英鎊（約2.3萬港元）。由於財相侯俊偉（Jeremy Hunt）凍結入息稅免稅額，民眾即使人工有增長，亦相應增加稅務開支。

英拆禮物日消費者人流按年增50% 仍低於疫情前 【下一頁】

英國約有200萬戶按揭業主，來年按揭還款亦將年增3,000英鎊（約2.8萬港元）。受按揭息口上升影響，估計數百萬戶的租金支出亦可能增加。

貝爾指如果通脹未來半年下跌，將有助改善整體經濟環境，亦為政府紓緩緊縮政策的壓力，屆時相信央行英倫銀行有望放慢加息步伐。如果政府提升民眾維生工資及福利水平10%，最低收入階層將在生活成本危機中獲得一定保障。

財政部發言人表示，政府承諾持續支援有小朋友需要養育的家庭，按通脹水平調查福利。同時，政府亦有計劃在明年降低一半通脹，為英國家庭減低財政壓力，亦通過提升免稅額讓數百萬民眾去除稅務負擔。

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責任編輯：吳漢培

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