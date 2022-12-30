英國喬治小王子「被代言」玩具刀 被笑似加勒比海盜

網購平台早前有則玩具廣告，顯示英國的喬治小王子疑似手執玩具刀出鏡，被笑似《加勒比海盜》中的臨時演員。網民隨即發現廣告為「P圖」（使用修圖軟件後期加工照片），涉事平台也隨即將廣告下架。

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9歲的喬治（Prince George）是英國王儲威廉王子長子，現為第二順位繼承人。王室成員一般不會接拍商業廣告，不過經常使用英國品牌的產品或服飾，以示對本地品牌的支持。

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不過Amazon早前出現一則玩具廣告，顯示喬治「手執」一把手柄掛上紅穗的木製玩具刀。據悉，這把玩具刀是由名為Zhou-long的公司連同玩具斧頭以套裝出售，售價為19.99英鎊（約188港元）。

但網民發現這張相中的喬治明顯不似9歲，更似是3歲時的樣子。

他們也發現這張相是由王室攝影師Matt Porteous拍攝，並於2016年慶祝喬治3歲生日而發布的官方照，原本的照片並沒有這把刀，因此網民肯定這家公司利用「P圖」來欺騙消費者。

有英國民眾表示自己在Amazon網站物色送給孫兒孫女的禮物時，發現這則廣告，驚訝到幾乎弄跌茶杯。他認為廣告中的喬治似《加勒比海盜》中的臨時演員，相信玩具商是未經王室同意下盜用喬治的照片。

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至於購買了這份玩具的消費者則意見不一。有部分顧客力讚玩具質量好，孩子也很喜歡玩具。另一部分顧客則抱怨玩具是垃圾，孩子只把玩約一小時就已爛掉。

Amazon已經將涉事廣告下架，强調所有賣家必須遵守平台指引，否則公司會採取懲罰行動，甚至可能刪除賣家帳戶。

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責任編輯：鄭錦玲