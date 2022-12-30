【人口調查】港女嫁內地男 跨境婚姻大幅增加

政府統計處出版《香港人口趨勢1991–2021》，香港人口由1991年的575萬增加至2021年的741萬，在過去三十年間平均每年增長率為0.8%。隨着人口增長，人口趨勢亦有顯著的轉變。



由於過去三十年生育率下降及死亡情況不斷改善，人口高齡化的現象持續，人口年齡中位數由1991年的31.6歲上升至2021年的46.3歲。香港的生育水平在過去三十年呈現下跌的趨勢。總和生育率由1991年的每千名女性相對1281個活產嬰兒下降至2003年的901個。其後該比率回升至2012年的1285個，然後逐漸下降至2019年的1064個，再進一步下降至2021年的772個。



香港在1991年至2021年間的死亡率持續下降，以致平均預期壽命上升。男性的出生時平均預期壽命由1991年的75.2年增加至2021年的83.2年，同期間女性的出生時平均預期壽命則從80.7年上升至87.9年。

跨境婚姻有上升趨勢



婚姻趨勢方面，遲婚情況在香港十分普遍。2021年初婚新郎及初婚新娘的年齡中位數分別是32.2歲及30.6歲。在1991年，相應的年齡中位數分別為29.1歲及26.2歲。此外，在內地與香港跨境婚姻中，新娘為香港女性而新郎為內地男性的跨境婚姻有上升的趨勢，其佔所有跨境婚姻的比例由1991年的6.1%增加至2019年的35.8%。雖然跨境婚姻數目其後因2019冠狀病毒病疫情香港和內地實施關口管制和檢疫措施而大減，但其所佔的比例在2021年仍維持有32.0%。



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