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【iM話理知】2023年送舊迎新 理財部署你要知

iMTV＋ 19:30 2022/12/30

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02:00 理財個案背景 

08:11 是否愈有愈錢的人愈多理財煩惱?

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14:44 不同年齡人士支出

19:55 理財與投資的分別

21:00 銀利高息定存是一個好的投資嗎？

25:33 最推薦的理財概念

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