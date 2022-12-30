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【解碼｜內險股】國壽平保齊升2%　券商剖析看好內險股2大理由、更列此股為首選（附目標價）

股市 15:24 2022/12/30

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【解碼｜內險股】國壽平保齊升2%　券商剖析看好內險股2大理由、更列此股為首選！（附目標價）

招商證券國際發表報告指，內險股今年人壽總保費大致持平，新業務價值倒退，但銷售團隊質素自第3季改善，維持對行業長期前景正面，而且估值吸引，當中以國壽 （02628） 更為首選。

內險股呈強，國壽再升2%，報13.34元，創逾十個月高；平保 （02318） 升2.3%，報51.8元。新華保險 （01336） 、中國太平 （00966） 升4%，而友邦 （01299） 亦升3%。

招商證券指，11月主要內險公司人壽總保費按年持平，行業盈利增長能力弱，因股市走低而影響投資回報。而新業務價值同樣受壓，例如平保首3季新業務價值按年跌26.6%。箇中原因是保險經紀人數下跌，令新業務價值利潤率下跌。不過，情況自第3季起，開始改善。再者，行業正提升銷售團隊，具有中學學歷程度以上的經紀比例按年升4個百分點。

該行亦提到，目前行業正交易今年0.84倍市帳率，大型壽險公司更是處其股價對內涵價值比率（P/EV）的歷史低位。而據該行的敏感度分析，考慮到地產投資等相關風險，顯示國壽、中國太保 （02601） 、新華保險被嚴重低估。

因此，該行予內險行業維持「增持」評級，而國壽更列為首選，料今年新業務價值按年收縮約12%，跑贏同業，並予「買入」評級，目標價為16.7元，意味潛在升幅約為24.8%。

招商證券予內險股目標價：

股份 目標價 潛在升幅 評級
平保 65.9元 26.7% 買入
國壽 16.7元 24.8% 買入
中國太保 24.3元 38.8% 買入
新華保險 24.9元 29.8% 買入

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編輯：姚卓然

中國人壽（02628） 中國平安（02318） 港股 保險公司 新業務價值 中國太平（00966） 新華保險（01336） 大行報告
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