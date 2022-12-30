▲ 【香港富豪】地產大孖沙2022年身家齊齊跑贏樓價 「新香港人」最傷、哪位成最大贏家？

2022年恒指高低波幅達一萬點，中資股經歷中概股除牌風波、內房寒冬以至疫情防控政策逆轉，股價大起大跌。香港經濟雖然陷入衰退、樓價首11個月累跌14%，但大型港資企業經營環境仍較穩定，港資地產股股價相對穩定之下，香港地產傳統大孖沙今年身家變幅齊齊跑贏樓價和恒指大市。

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「新香港富豪」身家大縮水 傳統大孖沙抗跌力強

據彭博億萬富豪指數的實時估算數據，寧德時代（深：300750）曾毓群仍被歸類為香港首富。電動車股投資熱潮冷卻，執掌全球電動車電池龍頭的曾毓群也難逃財富縮水，年內身家跌39%，為香港十大富豪之中，受傷最深，但依然能以325億美元，續任「香港首富」。

十大富豪榜上，另一位「新香港人」代表的邁瑞醫療（深：300760）行政總裁徐航財富縮水逾兩成。

傳統香港富豪之中，地產大孖沙年內財富變化不大，李嘉誠家族以244億美元續排第二，年內身家跌幅只有3%。新世界 （00017） 鄭家純、恒地 （00012） 創辦人李兆基、九倉置業 （01997） 吳光正、新地 （00016） 郭炳聯和新炳江雖然財富都有縮水，但跌幅都少於今年首11個月樓價跌13%。

呂志和成大贏家 加息拖累嘉道理

澳門今年雖然爆發3年來最嚴峻疫情，賭場一度停業，但年末賭牌成功續期，憧憬中國重新開放，銀娛 （00027） 主席呂志和成為大贏家，估算身家增加18%。

米高嘉道理則成為年內身家跌幅較深的傳統香港富豪，估算身家跌16%，其旗艦企業中電 （00002） 年內受加息和海外業務拖累，股價累跌28%。

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編輯：麥德銘