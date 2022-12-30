【日防夜防 色斑難防 嶄新醫療級科技16秒冷凍去斑】   

在香港地，不少女士一見陽光就如臨大敵，紛紛出動遮及防曬衣，以免紫外線在白皙肌膚上留下「污點」。雖然社會正推崇自然美，「一白遮三醜」不再是絕對美肌法則，但色斑的出現，難免會令膚色不均勻，容易顯老。想對抗色斑，首先要知己知彼，瞭解它的成因與常見的去斑方法！

色斑主要成因及常見去斑方法

當肌膚長期暴露於紫外線下，底層細胞會分泌出大量黑色素並形成色斑。而情緒、藥物、懷孕等因素則會引致荷爾蒙失衡，刺激黑色素生成，加深斑點。再加上生活習慣、遺傳基因、年歲增長等影響，要杜絕色斑，可謂「不可能的任務」！

作為常見去斑方法之一的去斑膏，能透過促進血液循環及去角質，加速皮膚新陳代謝，淡化色斑。但由於需時長、見效慢，因此效果更明顯，只需數次療程就能去除較淺斑點的激光去斑療程就成為女士首選。但要注意，若美容設備或技術沒有經過安全認證，激光去斑有機會引致敏感紅腫、反黑反白等副作用，甚至令皮膚承受永久傷害。

嶄新冷凍去斑技術 16秒去斑無副作用

醫療科技日新月異，除傳統激光療程外，冷凍去斑成為另一新選擇。Glacial Rx 冷凍去斑機來自美國矽谷，由國際著名皮膚科專家團隊歷經八年科研，聯手打造而成。冷凍去斑機採用專利Cryomodulation冷凍技術，透過精準點對點冷凍降溫，可於短短16秒，擊退皮膚黑色素細胞，有效溶解曬斑、雀斑、老年斑及荷爾蒙斑等斑點，使皮膚再生。

Glacial Rx冷凍去斑機更經嚴格臨床試驗，是目前唯一獲美國FDA認證的皮膚冷凍系統，安全可靠。超過600名參加者表示不足一個月時間，色斑就能得到明顯改善。結果亦顯示冷凍去斑比傳統激光療程更有效分解色斑，沒有產生反黑、反白、泛紅、敏感等副作用，療程亦比傳統激光更為舒適，無需麻醉、無任何痛楚，大大降低皮膚灼傷及發炎的機會。

全港美容院首部Glacial Rx冷凍去斑機

Yanis Beauty是香港首間引入Glacial Rx冷凍去斑機的美容中心，儀器由美國直接空運到港。Yanis Beauty療程以Glacial Rx冷凍去斑技術為核心，配合Glacial Rx自家研發的修護精華，從源頭去斑並改善膚色，超過90%顧客在接受療程後色斑明顯減淡，皮膚變得更光滑明亮。現在Yanis Beauty更為讀者及新客戶提供特別優惠，只需$888即可體驗1次Glacial Rx冷凍去斑療程，自選多達6點色斑。

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(特約)