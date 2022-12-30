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【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是

理財智慧 15:12 2022/12/30

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新年將至，港鐵商場推出連串新春獎賞。

港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場推出「港鐵商場雙重賞 」推廣活動，MTR Mobile登記用戶單一消費滿888元，即可獲得100元電子優惠券！活動期間，累積消費滿5,000元可額外獲得「開心任你搶」機會1次，總值100萬開運大禮任你搶。

此外，MTR Mobile登記用戶更可憑888 MTR分換領「百家祝福利是封」乙套（每套4款），以手機掃描每款利是封上的QR code，有機會得到總值80元港鐵商場電子優惠券。

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消費滿5,000元參加百萬元抽獎

用戶累積消費滿5,000元可額外獲得「開心任你搶」機會一次，抽總值100萬元大禮。合資格參加者於指定時間内登入MTR Mobile參與活動。禮品包括2D電影戲票、The LOHAS康城燒肉帝套餐等。

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【孫子市法】國策支持冀通關 恒指再撲二萬關?

「人才服務窗口」線上平台投入運作 網站有齊香港生活指南 連呢項情報都有，詳見【下一頁

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撰文 : 陳玉蓮

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