【着數優惠】港鐵商場 消費888元即賞100元 一掃賞80元開運電子利是

新年將至，港鐵商場推出連串新春獎賞。

港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場推出「港鐵商場雙重賞 」推廣活動，MTR Mobile登記用戶單一消費滿888元，即可獲得100元電子優惠券！活動期間，累積消費滿5,000元可額外獲得「開心任你搶」機會1次，總值100萬開運大禮任你搶。

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