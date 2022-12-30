▲ 【中國通關】韓國要求中國旅客登機前、落地後都需核酸檢測 航班統一降落仁川機場

內地疫情急升溫，多個地區宣布重新收緊中國旅客入境要求，據韓聯社報道，韓國政府（30日）宣布收緊中國旅客檢疫限制，包括限時停發赴韓短期簽證、暫停自華起飛的航班增班計劃及要求自華入境人士接受新冠檢測。報道暫時未有明確說明，韓國收緊入境要求是否同樣適用於香港、澳門航班。

本報現正向運輸及物流局查詢韓國最新安排。

限時停發赴韓短期簽證

韓國國務總理韓悳洙表示，鑑於中國新冠疫情蔓延，為防範境外疫情輸入，將收緊部分防疫措施，在疫情得到穩控之前，有必要限制自華赴韓短期旅行。

根據新措施，韓國在華外交機構將從2023年1月2日至31日停發赴韓短期簽證，但有外交公務、必要商務需求和人道主義事由等情況除外，停發時限將根據情況有可能延期。

相對而言，韓國於今年7月起，已恢復香港特區護照和BNO持有人入境免簽安排。

自華航班統一降落仁川機場、入境後需接受核酸檢測

為有效管理入境檢疫，來自華的航班將統一降落在仁川國際機場，同時亦暫停從中國起飛的航班增班計劃，目前自華起飛赴韓航班數量僅為疫前5%。

另外，入境檢疫方面，韓國政府稱，2023年1月2日至2月28日，自華入境並在韓短期停留人員須在抵韓後立即接受核酸檢測（PCR檢測），並在規定場所等待檢測結果。韓籍人員和在韓長期居留外籍人員須在入境1天以內在居住地轄區衛生站接受檢測，並在住所地等待檢測結果。

從1月5日起，搭乘自華赴韓航班的所有人員須提交在行前48小時進行的核酸檢測或在行前24小時進行的抗原檢測陰性證明。但如有特殊情況，政府將對有關人員給予免檢待遇。此外，搭乘自華赴韓航班時，旅客還須在檢疫信息輸入系統（Q-CODE）填寫在韓住所地址和聯繫方式。如不填寫，無法登機。

韓國政府表示，在境外產生新冠新變種並流入境內的風險逐漸增大的情況下，政府為了盡可能降低風險，出台上述防疫措施。希望民眾盡量避免訪華，如有不得已的情況，做好接種疫苗等個人防護工作。

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編輯：伍鍵文