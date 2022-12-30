【著數優惠】港鐵商場消費滿888元賞100元　憑分可換「有獎」利是封

▲ 【著數優惠】港鐵商場消費滿888元賞100元、掃QR code獲80元優惠券

港鐵 （00066） 旗下商場公布新春推廣活動，港鐵公司旗下12個商場，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、 杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、 駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場推出 「港鐵商場雙重賞 」。

港鐵表示，活動期内，MTR Mobile登記用戶單一消費滿888元，即可獲得100元電子優惠券。每名登記用戶於推廣期內最多可獲獎賞5次，賺取高達500元的電子優惠券。

消費滿5,000元參加百萬元抽獎

用戶累積消費滿5,000元可額外獲得「開心任你搶」機會一次，抽總值100萬元大禮。合資格參加者於指定時間内登入MTR Mobile參與活動。禮品包括2D電影戲票、The LOHAS康城燒肉帝套餐等。

用戶憑積分即可換領港鐵商場利是封、掃QR code可領商場優惠券

由明年1月1日起，MTR Mobile 用戶憑888 MTR分即可換領港鐵商場「百家祝福利是封」乙套，利是封每套4款，每款2個，分別以豐衣、足食、快樂、美滿為主題，利是封的封口内頁均印有QR code，用戶掃描每款主題利是封上的QR code，便有機會取得該主題的20元港鐵商場電子優惠券乙張，最多可領取總值80元港鐵商場電子優惠券。

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編輯：伍鍵文