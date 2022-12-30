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英美網紅聯名運動飲品惹瘋搶 網上炒價貴150倍

環球社會熱點 14:10 2022/12/30

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Aldi發售Prime引來大批人群。

美國知名網紅Logan Paul劣跡斑斑，但身價亦同時水漲船高。近日他與英國一名有名網紅KSI聯名推出的能源飲品Prime開售，旋即在英國的超市引來瘋搶過造成混亂。原價1.99英鎊的Prime，在網上竟然有人開出逾150倍的價錢轉售。

全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利 【下一頁】

網上流傳影片可見，周四（29日）英國各地的低價超市Aldi內人潮不斷，成年人與小朋友瘋狂搶購Logan Paul與KSI聯名推出的Prime。據悉部分店舖在短短3分鐘內，Prime便全數售罄。

有民眾透露場面十分混亂，不止開售前大排長龍，各階層消費者更是不惜一切獲得Prime。一名英國母親指兒子有參與搶購，中途被成年人搶去一瓶，現場人士不斷推撞，希望搶先買到心頭好。

Aldi亦限制購買數量，每名顧客只可購買Prime每款口味各一瓶，但無奈仍難阻狂潮。KSI否認生產量過場引發搶購，聲稱每日大量生產，只是想不到會如此受歡迎。

    點擊圖片放大
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球王比利離世享年82歲 巴西宣布哀悼3日 【下一頁】

原價不足2英鎊（約19港元）的Prime在網上奇貨可居，全球電子商貿平台eBay上有大批Prime以20英鎊轉售，甚至有人開價300英鎊（約2,819港元）出售，比原價高出超過150倍。

據悉，Prime現時只在英國另一間超市Asda有售，同樣被搶購一空。Aldi日前宣布將會開售後，便引來大批民眾排隊等候。

不過有英國家長對情況表示憂慮，指有朋友的子女早前去公園玩時，因手中有Primem而被毆打。另外，肯特郡（Kent）一名17歲青少年被指意圖在Asda盜竊Prime而被捕。

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責任編輯：吳漢培

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