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【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元

科技 13:48 2022/12/30

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限量版兔年AirPods Pro在無線充電盒上刻有特別設計的兔子圖案，包裝盒上則印有放大版紅色圖形。

為慶祝2023兔年，蘋果除了在日本推出新年限定優惠以及兔年版AirTag，也終於為香港果迷推限量版兔年第二代AirPods Pro！

即將送別壬寅虎年，迎來全新癸卯兔年，該限量版兔年AirPods Pro在無線充電盒上刻有特別設計的兔子圖案，包裝盒上則印有放大版紅色圖形，至於規格及功能就與普通版本第二代AirPods Pro相同，價格不變，香港官網售1,849元。

根據香港官網訊息，用戶如果在今日訂購，1月4日已可取貨。除了香港，蘋果如同以往一樣，在有農曆新年的國家地區包括內地、新加坡、馬來西亞、台灣等地，特別推出兔年特別活動，以及AirPods Pro兔年特別版。

【兔年AirTag】日本蘋果推限量兔年版AirTag　入手指定iPhone加碼送蘋果禮品卡

【蘋果新品】AirPods Pro 2另類「彩蛋」　鐳射刻印可直接於連接介面顯示

1月6日至2月7日期間，香港蘋果線下店還將提供免費Today at Apple活動，用戶可使用 iPhone創作新年肖像，與家人和朋友分享。

此外，iPhone 14 系列也設有專屬紅色春節限量版保護殻，以傳統的紅色與金色搭配兔子圖案，新一年平平安安、功成業就。

【AirPods Pro】新AirPods Pro開箱　主動降噪後「耳朵」仿如與世隔絶？

責任編輯：張寶燕

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