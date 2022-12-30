  • 17°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本佳子公主甜笑慶祝28歲生日 公務為先避談婚事

環球社會熱點 13:45 2022/12/30

分享：

分享：

日本皇室的佳子公主周四（29日）踏入28歲，宮内廳發布官方照片慶祝佳子生日，佳子展現甜美笑容俘虜不少網民的心。日媒指佳子自姐姐真子結婚後，承擔更多工作並以履行皇室公務為先，暫時避談婚事。

【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜 【下一頁】

佳子為秋篠宮文仁親王與文仁親王妃紀子所生的次女，德仁天皇的侄女。宮内廳周四發布一批新照片慶祝佳子生日，是佳子本月初於赤坂御用地內散步時所攝。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

佳子的打扮簡單優雅，穿著白色外套、冷衫配卡其色百褶裙，在多張照片中展露甜美笑容。

文仁長女真子去年結婚後離開皇室，並與丈夫小室圭移居美國展開新生活。佳子過去一年也積極承擔更多公務，一共出席23場皇室儀式以外的公開活動，其中6次是到訪東京以外地區。

佳子於7月到北海道出席全國都市綠化節、9月到鳥取縣觀摩全國高中生手語表演甲子園、8月及10月分別到長野縣和東京都參加女童軍活動。

自真子結婚後，外界一直關注佳子會否傳出喜訊。不過文仁上月生日舉行記者會時，表示皇室現時沒有特別討論任何關於婚姻的事情，暗示女兒未打算結婚。

佳子近年一直避談感情和私生活的話題，日媒指佳子未來需承擔更多皇室公務，接下來一段日子料繼續以公務為先。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
2022/10/21
【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
【日本皇室】第二順位繼承人悠仁16歲生日 擺脫稚氣熱愛郊野
2022/09/06
【日本皇室】第二順位繼承人悠仁16歲生日 擺脫稚氣熱愛郊野
【日本皇室】上皇后患深靜脈血栓 送宮內廳醫院檢查
2022/08/26
【日本皇室】上皇后患深靜脈血栓 送宮內廳醫院檢查
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
2022/08/10
【日本皇室】佳子公主傳封盤 秘訪門當戶對牙醫男友家
【日本皇室】佳子公主27歲生日 宮內廳發美照祝賀
2021/12/29
【日本皇室】佳子公主27歲生日 宮內廳發美照祝賀

你可能感興趣

【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
17:02 2022/10/21
【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜
【日本皇室】第二順位繼承人悠仁16歲生日 擺脫稚氣熱愛郊野
14:12 2022/09/06
【日本皇室】第二順位繼承人悠仁16歲生日 擺脫稚氣熱愛郊野
【日本皇室】上皇后患深靜脈血栓 送宮內廳醫院檢查
17:22 2022/08/26
【日本皇室】上皇后患深靜脈血栓 送宮內廳醫院檢查
皇室 網絡熱話 日本

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏導彈墜落白俄 基輔疑有無人機來襲（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄否決烏和平方案 要求烏四地入俄
【烏克蘭戰爭】俄否決烏和平方案 要求烏四地入俄
普京向獨聯體領袖贈金戒指 被嘲似《魔戒》一反派
普京向獨聯體領袖贈金戒指 被嘲似《魔戒》一反派
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間21:00）
比利女兒稱正經歷悲傷及失望 巴西球王留院一個月
比利女兒稱正經歷悲傷及失望 巴西球王留院一個月
新書揭拜登不信美國特勤局 認為特工謊稱被愛犬咬傷
新書揭拜登不信美國特勤局 認為特工謊稱被愛犬咬傷
泰國為催谷旅遊業 擬為旅客免費接種新冠加强劑遊
泰國為催谷旅遊業 擬為旅客免費接種新冠加强劑遊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款