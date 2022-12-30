日本佳子公主甜笑慶祝28歲生日 公務為先避談婚事

日本皇室的佳子公主周四（29日）踏入28歲，宮内廳發布官方照片慶祝佳子生日，佳子展現甜美笑容俘虜不少網民的心。日媒指佳子自姐姐真子結婚後，承擔更多工作並以履行皇室公務為先，暫時避談婚事。

【日本皇室】小室圭通過紐約律師考試 結婚周年前報喜 【下一頁】

佳子為秋篠宮文仁親王與文仁親王妃紀子所生的次女，德仁天皇的侄女。宮内廳周四發布一批新照片慶祝佳子生日，是佳子本月初於赤坂御用地內散步時所攝。

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佳子的打扮簡單優雅，穿著白色外套、冷衫配卡其色百褶裙，在多張照片中展露甜美笑容。

文仁長女真子去年結婚後離開皇室，並與丈夫小室圭移居美國展開新生活。佳子過去一年也積極承擔更多公務，一共出席23場皇室儀式以外的公開活動，其中6次是到訪東京以外地區。

佳子於7月到北海道出席全國都市綠化節、9月到鳥取縣觀摩全國高中生手語表演甲子園、8月及10月分別到長野縣和東京都參加女童軍活動。

自真子結婚後，外界一直關注佳子會否傳出喜訊。不過文仁上月生日舉行記者會時，表示皇室現時沒有特別討論任何關於婚姻的事情，暗示女兒未打算結婚。

佳子近年一直避談感情和私生活的話題，日媒指佳子未來需承擔更多皇室公務，接下來一段日子料繼續以公務為先。

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責任編輯：鄭錦玲