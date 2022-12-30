【農曆新年2023】淘寶天貓推擴增實境功能　AR模擬傢俱擺放真實環境

▲ 全新的「放我家」功能，可讓買家將心水傢俱模擬放到家中，還原傢俱入屋的真實場景。（資料圖片）

辦年貨一向是中國人年近歲晚的指定動作，新年不可缺少的當然是賀年食品、添新衣、新家品和各種禮品等。淘寶天貓香港站年貨節現已開賣，除了包括大量精選優惠，平台更首次推出全新「放我家」功能，將您的心水傢俱模擬放到您家的真實環境當中。

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平台全新上線的「放我家」功能，只需4個步驟，買家就能讓將心水傢俱模擬放到家中，還原傢俱入屋的真實場景，下單購買前提前預覽真實搭配效果。

全新「放我家」功能，4個步驟體驗傢俱到家的真實場景：

1. 挑選心水傢俱商品； 2. 揀選「放我家看效果」； 3. 上載家中照片； 4. 揀選您的心水傢俱（可以多於一件）讓您可以親自搭配出最合適的選擇。

▲ 全新上線的「放我家」功能，只需4個步驟，就能讓買家將心水傢俱模擬放到家中，提前預覽真實搭配效果。（資料圖片）

有興趣的買家可瀏覽淘寶天貓香港站的「香港傢俬頻道」試用新功能：https://click.world.taobao.com/bhFWPXK 。

使用官方集運可享甲醛檢測及除蟲服務

此外，購買木製傢俬時使用平台的菜鳥官方集運，下單後更可享有免費甲醛檢測或加購除甲醛和除蟲服務，全部服務均於菜鳥集運倉完成。買家亦可加購打木架加固，免除傢俬在運輸途中出現損壞情況的擔憂。

今年淘寶天貓香港站年貨節，採用全新優惠方式，玩法更簡單直接，部分商品限時無門檻價格扣減，折扣高達85折，單品一件都可享折扣優惠，價格一目了然。現在更有「一件跨境段包郵」商品，使用菜鳥官方集運或菜鳥官方直運兼自提，同樣可享香港跨境段免運費優惠。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱淘寶及天貓香港站。

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責任編輯：楊嘉軒