【Tesla另類用途】荷蘭改裝車企Derks　打造「靈車版」Tesla Model 3

▲ 荷蘭改裝品牌Derks把Tesla Model 3電動車改裝成靈車。

人離世後總希望能走得更風光，以不同方式走過人生的最後一哩路。近日荷蘭改裝品牌Derks就希望能幫助對環保有堅持的人，以環保方式走完最後一程，把Tesla Model 3電動車改裝成靈車。

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Derks近日公布，以Tesla Model 3 Standard Range Plus為基礎，推出名為Tesla Hearse 3的靈車。Derks將Tesla Model 3車身全面改造，拉長車身提升軸距，以及改裝車廂的高度，創造出更寬敞的室內空間。另外，Tesla Model 3加入了不少獨有的設計，例如在車廂增添星光裝飾、照亮車廂和棺木的LED燈。

另外，車內兩側的不鏽鋼椅子採可收折設計，讓親友家屬乘坐。其他添加的設計還有方便將棺木取出的電動尾門，還有行駛時能遮著棺木的電動窗簾。Derks還提供其他訂製選項，例如車廂地台、放置花圈的地方等。

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車身重量增 續航距離減少

不過，由於車身拉長和改裝的關係，車身重量也因此而增加，續航距離則會減少，只有350至375公里左右。不過基本一般運送棺木都只行走短距離，相信不會影響日常運作。

目前Derks官方尚未透露這輛Tesla Model 3靈車的售價，但根據過往的範例，2019年挪威有企業曾將Model S改裝成靈車，售超過20萬美元（約156萬港元）。因此相信這款Tesla Model 3靈車，也絕不便宜。

責任編輯：曾曉汶

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