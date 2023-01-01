【2023前瞻】企業深化AI應用　元宇宙虛擬幣走勢看淡

人工智能在今年是不少科技新聞的焦點，先後有AI生成繪畫創作，到年底超強勁的聊天機械人ChatGPT獲得全球注目，公眾再度思考AI的威力。科技界專家認為，AI的威力進一步獲得企業以至一般用戶的注目，將繼續是明年科技發展重心。

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初創企業孵化器Founders Space行政總裁Steve Hoffman接受本報專訪時分享，認為AI將會是科技界明年繼續看漲的領域。他解釋，企業到近年已透過AI獲得頗大獲益，但這仍只是在成長曲線的起點，當算法變得更成熟、電腦運算能力變得比幾年前更強大，企業更能從各類數據提擷取價值，進一步提升AI的威力。

▲ Founders Space行政總裁Steve Hoffman指出，除了人工智能外，基因編輯技術與太空科技，均在2022年有顯著突破，相信至明年會為科企界帶來新機遇。（Founders Space提供圖片）

他舉例，年底成為科技界熱話的「全能」聊天機械人ChatGPT，雖然能力上有限制，外界亦有點過度炒作，但它已「非常酷」，對一些如提供菜式建議的提問，回答已經頗為完善，只是在回答複雜問題的表現就尚待加強，

我問它矽谷的首十位初創投資者是誰，它說它答不出來，因為數據庫未夠更新。

他續指，AI尚未可完美地回答問題，至於書寫文章以及編寫程式等具創作元素的領域，它生產出來的「作品」或需改寫才可採用，但亦為人類帶來頗大幫助。他總結，企業活動仍有大量應用AI的潛在效益，科企或初創可多加發掘。

至於近兩年廣受關注與虛擬貨幣與元宇宙，他強調，過去虛擬貨幣市場的熾熱市況，以至科技界對Web 3.0的憧憬，暫未帶來具體價值，甚至可謂形成投資泡沫。經今年價格暴瀉與交易所倒閉等風波後，虛擬幣不會全面退潮，但規模勢將顯著縮減。至於元宇宙，他認為，頭戴式裝置一天未夠舒適、操作上的互動與便利性不及手機，元宇宙的真正普及時刻未至，「社交網絡並不是虛擬現實的合適使用案例。」

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整體科技業界今年下半年受悲觀情緒影響，在科企裁員及集資難度趨增下，前路挑戰重重。Hoffman的觀察是，現時業界情緒確是偏負面，但相比起2000年代初的科網泡沫爆破或2008年金融海嘯，當下並非太悲觀。他解釋，初創估值在早一兩年有泡沫形成，現時估值下降，對位於後期階段甚至籌謀上市的初創是個難題，但優質的A至C輪公司，所獲資金未減，而對潛在投資者或企業，現在更是購入優質初創的良機。

而科企裁員亦有「可取之處」，因大型科企在瘦身後能略省成本，而且人才會流入初創與其他企業。

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記者：周俊霖

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