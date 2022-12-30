▲ 【廣州車展】百度旗下集度汽車發布第二款車型電動轎跑「ROBO-02」設計

不同車廠在廣州車展公布最新業務和車型發展，百度 （09888） 旗下集度汽車展示首款「汽車機器人」ROBO-01，並以展車形式展示電動轎跑車型ROBO-02。集度汽車預計，ROBO-01可於2023年開啟交付。

集度汽車首款電動中大型SUV ROBO-01應用吉利牽頭開發的SEA浩瀚架構，標配高通第四代驍龍數字座艙平台、5納米制程8295芯片。集度汽車今日同時發布ROBO-01 四款主要配色，分別是星河紫、星宇灰、星輝橙、星晨白。

在ROBO-02方面，集度汽車表示，車型與ROBO-01有相同設計理念，搭載「業內集成度最高的智能大燈」、交互式AI像素燈、隱藏式激光雷達、主動升降式尾翼等設計。集度未有明確指明ROBO-02交付日期，僅指「很快來到大家身邊」。

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編輯：麥德銘