▲ 【汽車股】廣汽埃安：擬最早明年底上市、估值已逾千億人幣 另埃安今年銷量增1.2倍突破27萬輛

廣汽 （02238） 旗下埃安總經理古惠南於 廣州國際車展 表示，埃安每年將推出最少兩款的全新車型，同時加速啟動國際化的戰略，又 制定了一個小目標，爭取到2030年產銷突破150萬輛，構建世界一流高端智能電動車品牌。 上市方面，埃安預計在2023年年底或2024年初IPO上市。

廣汽半日升1.9%，報5.3元。

同時，古惠南表示，預計2022年埃安年銷量突破27萬輛，按年增長超120%。 而首11個月，埃安已提前鎖定年度新勢力第一的寶座。 此外，在10月A輪融資完成後，埃安估值達到1032.39億元人民幣，創國內未上市新能源車企的最高估值。

另外， 廣汽亦公布了打造「萬億廣汽」的「1578」發展綱要，即完成1個目標，發力5大增量，夯實7大板塊，落實8大行動，並具體為將力爭在2030年實現產銷超475萬輛，營收1萬億，利稅1000億。換言之，相比2022年的預期營收，廣汽的目標是到2030年，實現營收增長超過94.4%。

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