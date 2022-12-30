【廣汽 2238】 廣汽料今年實現汽車銷量升12.1% 預計明年挑戰產銷增10% 目標2030年產銷逾475萬輛

廣汽集團（02238）料全年銷量增12%，並提出2030年的「萬億廣汽」發展藍圖，目標2030年實現產銷超過475萬輛。消息刺激股價造好，高見5.35元，一度升2.9%，至中午報5.3元，升1.9%。

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廣汽公布，預計2022年實現汽車產銷分別為245.9萬輛和240.4萬輛，按年分別增長約15%及12.1%；預計實現匯總營業收入5,144.5億元（人民幣），按年增長約19.7%；預計實現利稅總額651.9億元，按年增長約13.2%。另外，自主品牌廣汽傳祺和廣汽埃安預計合計實現產銷超62萬輛，創公司自主品牌事業發展歷史最好成績。廣汽預期，2023年是公司高品質發展的關鍵之年，將挑戰實現汽車產銷按年增長10%。

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另外，廣汽提出2030年的「萬億廣汽」發展藍圖，即「萬億廣汽1578發展綱要」。其中，「1」是指1個目標，力爭2030年實現產銷超475萬輛、營收1萬億、利税1千億，且通過發力「5」大增量、夯實「7」大板塊、落實「8」大行動，努力實現該藍圖。

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記者：郭秀慧