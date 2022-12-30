  • 16°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廣汽 2238】 廣汽料今年實現汽車銷量升12.1% 預計明年挑戰產銷增10% 目標2030年產銷逾475萬輛

股樓投資 12:04 2022/12/30

分享：

分享：

廣汽集團（02238）料全年銷量增12%，並提出2030年的「萬億廣汽」發展藍圖，目標2030年實現產銷超過475萬輛。消息刺激股價造好，高見5.35元，一度升2.9%，至中午報5.3元，升1.9%。

同場加映﹕【孫子市法】聖誕升浪未見影 恐怖預測殺埋身

廣汽公布，預計2022年實現汽車產銷分別為245.9萬輛和240.4萬輛，按年分別增長約15%及12.1%；預計實現匯總營業收入5,144.5億元（人民幣），按年增長約19.7%；預計實現利稅總額651.9億元，按年增長約13.2%。另外，自主品牌廣汽傳祺和廣汽埃安預計合計實現產銷超62萬輛，創公司自主品牌事業發展歷史最好成績。廣汽預期，2023年是公司高品質發展的關鍵之年，將挑戰實現汽車產銷按年增長10%。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

另外，廣汽提出2030年的「萬億廣汽」發展藍圖，即「萬億廣汽1578發展綱要」。其中，「1」是指1個目標，力爭2030年實現產銷超475萬輛、營收1萬億、利税1千億，且通過發力「5」大增量、夯實「7」大板塊、落實「8」大行動，努力實現該藍圖。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
新能源 港股 汽車 廣汽集團（02238）

上一篇文章

【券商點睇】綫上綫下一體服務體系完善 阿里健康盈利釋放

下一篇文章

【券商點睇】兌現出售近六成火電資產指引 中國電力轉型領先同業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
【美股焦點】Wedbush分析師：若出現4項催化劑 Tesla將有望觸底反彈
蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場
蝕住放都賣唔出　映日灣三房業主無奈再減50萬　持貨三年帳蝕122.8萬離場
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【人口趨勢】本港人口增至741萬　港女與內地男結婚數字上升
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
【年尾回顧】用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支
【年尾回顧】用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款