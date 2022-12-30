「西太后」Vivienne Westwood逝世 享年81歲

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全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利
有「西太后」之稱的英國時裝設計師Vivienne Westwood，周四（29日）於倫敦安詳離世，享年81歲。Vivienne Westwood早於70年代憑著龐克風與新浪潮風格設計成名，也積極關注氣候變化等社會議題並喚起外界關注。
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Vivienne Westwood公司於Twitter發表聲明，證實Vivienne Westwood周四在家人的陪伴下，於倫敦南部安詳離世。
Vivienne Westwood 40年代生於德比郡，早年曾任小學老師。她70年代與當時的伴侶Malcolm McLaren開設服裝店Let It Rock，其後McLaren管理的樂隊多次穿著兩人設計的服裝，也使Vivienne Westwood的設計打響名堂。
Vivienne Westwood於1981年舉辦首場正式時裝騷，靈感來自英國及法國的歷史，也為她贏來口碑。
直至1992年，Vivienne Westwood與年輕25歲的學生Andreas Kronthaler結婚，Kronthaler更擔任其公司的創意總監，為Vivienne Westwood品牌負責大量設計工作。
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Vivienne Westwood的設計生涯有不少矚目之作，包括全球首席脫衣舞孃Dita Von Teese 2005年結婚時穿著的紫色婚紗禮服、2008年電影版《色慾都市》女主角 Carrie穿著的婚紗、英國尤金妮公主（Princess Eugenie）在威廉王子（Prince William）婚禮上穿著的三套禮服。
Vivienne Westwood也積極關注社會議題，包括宣布品牌減產勸大家避免過度消費、參與不少關注氣候暖化的活動、支持釋放《維基解密》創辦人阿桑奇（Julian Assange）。
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責任編輯：鄭錦玲