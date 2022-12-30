【機迷熱話】PlayStation Plus公布2023年1月　免費遊戲陣容

Sony PlayStation Plus（PS Plus）雖然被視作對抗XBox Game Pass的利器，惟早前市場數據揭露，PS Plus訂閱人數下滑。PS Plus將有甚麼免費遊戲陣容迎接2023年，吸引一眾玩家？

根據PlayStation HK的Facebook官方專頁公布，PS Plus 2023年1月免費遊戲共有三款，分別為對應PS5及PS4的《星際大戰 絕地：組織殞落》、《公理邊緣 2》，以及對應PS4的《Fallout 76》。

官方指，PS Plus Essential/基本會員可於明年1月3日至2月7日期間，將上述作品添加到保存庫。至於PS Plus Extra/升級和PS Plus Deluxe/高級方案的新遊戲目錄就有待1月中才公開。

香港PS Plus目前三個等級分別為：PS Plus Essential/基本、PS Plus Extra/升級及PS Plus Deluxe/高級。基本級別的PS Plus Essential取代了原來的PS Plus，每月為玩家提供免費遊戲，並可存取在線多人遊戲，價錢分別為每月48港元、每季128港元和每年308港元。

PS Plus Premium暫時僅限支持雲端串流的地區，如美國、日本使用，費用為每月17.99美元 （約140港元）、每季49.99美元（約390港元）和每年119.99美元（約938港元）。

由於香港地區不支援雲端串流，因此只能選擇Sony為不支援雲端串流的市場而設的PlayStation Plus Deluxe， 其價格比PS Plus Premium略低，可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。香港訂閱價為每月85港元、每季239港元及每年599港元。

責任編輯：張寶燕

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