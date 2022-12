【機迷熱話】PlayStation Plus公布2023年1月　免費遊戲陣容

Sony PlayStation Plus(PS Plus)雖然被視作對抗XBox Game Pass的利器,惟早前市場數據揭露,PS Plus訂閱人數下滑。PS Plus將有甚麼免費遊戲陣容迎接2023年,吸引一眾玩家?

根據PlayStation HK的Facebook官方專頁公布,PS Plus 2023年1月免費遊戲共有三款,分別為對應PS5及PS4的《星際大戰 絕地:組織殞落》、《公理邊緣 2》,以及對應PS4的《Fallout 76》。

官方指,PS Plus Essential/基本會員可於明年1月3日至2月7日期間,將上述作品添加到保存庫。至於PS Plus Extra/升級和PS Plus Deluxe/高級方案的新遊戲目錄就有待1月中才公開。

香港PS Plus目前三個等級分別為:PS Plus Essential/基本、PS Plus Extra/升級及PS Plus Deluxe/高級。基本級別的PS Plus Essential取代了原來的PS Plus,每月為玩家提供免費遊戲,並可存取在線多人遊戲,價錢分別為每月48港元、每季128港元和每年308港元。

PS Plus Premium暫時僅限支持雲端串流的地區,如美國、日本使用,費用為每月17.99美元 (約140港元)、每季49.99美元(約390港元)和每年119.99美元(約938港元)。

由於香港地區不支援雲端串流,因此只能選擇Sony為不支援雲端串流的市場而設的PlayStation Plus Deluxe, 其價格比PS Plus Premium略低,可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中的經典遊戲,並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。香港訂閱價為每月85港元、每季239港元及每年599港元。

責任編輯:張寶燕

