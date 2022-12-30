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全球各界名人悼念 懷緬一代巴西球王比利

環球社會熱點 12:00 2022/12/30

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巴西球王比利於周四（29日）離世，全球各界名人悼念一代球壇名將。比利同鄉﹑巴西球星尼馬直指，比利改變一切。最近成為世界盃冠軍的阿根廷球星美斯亦祝願比利安息。美國總統拜登亦盛讚比利，指他的故事象徵一切皆有可能。

球王比利離世享年82歲 巴西宣布哀悼3日 【下一頁】

尼馬（Neymar）稱比利（Pelé）以前足球只是一項運動，他改變一切，把足球化為藝術及娛樂，讓世界看見巴西。尼馬球會隊友﹑法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）亦指，比利的影響永遠不會忘記。

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）稱簡單一句再見，不足形容球壇失去永恆帝王的痛。美國總統拜登（Joe Biden）則指，足球作為影響全球的運動，比利的成就訴說一個普通人成為傳奇的故事。

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比利女兒稱正經歷悲傷及失望 巴西球王留院一個月 【下一頁】

退役牙買加百米飛人保特（ Usain Bolt）亦哀悼比利離世，形容對方是「一代運動傳奇」。國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）對比利離世感心碎，稱是足球史上悲劇的一天。

比利母會山度士（Santos）在社交平台Instagram貼出一張王冠圖，並加上比利的姓名，配以一個形容詞「永垂不朽」（Eternal）。巴西足協形容，比利不止是史上最佳運動員。

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責任編輯：吳漢培

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