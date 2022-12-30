▲ 【華為業績】華為料2022年收入按年微增至6369億人幣 「今年從美國制裁的戰時狀態走向常態」

華為輪值董事長徐直軍發表2023年新年致辭，預計華為2022年實現銷售收入6369億（人民幣，下同）經營結果符合預期。參考早前公布，華為2021年全年收入按年下滑28.6%至6368億元，意味華為今年收入止跌輕微回升。

徐直軍稱，今年ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升

他又形容，2022年是華為從應對美國不斷制裁的戰時狀態，逐步轉為製裁常態化正常運營的一年，也是逐步轉危為安的一年。 2023年，是華為在製裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年。

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