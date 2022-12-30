【除夕倒數2023】Google搜尋輸入「跨年」現彩蛋　利用機器學習推出歌劇遊戲

Google每逢節慶都會推出動畫Doodle及彩蛋，即將踏入2023年，Google搜尋也為關鍵字「跨年」加入繽紛彩紙特效！Google是次還在搜尋頁面提供與David Li合作的機器學習實驗遊戲「Blob Opera」，讓用戶感受機器學習模型以歌劇歌聲演唱的經典歌曲。

該機器學習實驗「Blob Opera」與4位歌劇演唱家合作，包括男高音Christian Joel、男低音Frederick Tong、次女高音Joanna Gamble，以及女高音Olivia Doutney一同訓練機器學習模型唱歌。4位歌劇演唱家錄製了16小時歌聲，用於訓練「卷積類神經網路」演算法。

在該遊戲中，用戶聽到的並非該4位歌劇演唱家的真實聲音，而是機器學習模型根據這些人聲學成的歌劇歌聲。進入畫面後，可以透過上下拖曳胖胖球，以變更音高。而左右拖曳則變更唱出的母音，並讓胖胖球能即時回應輸入內容並唱出和聲。

用戶可以於預設劇院可見歡慶2023的慶祝特效，選單中還有不同地區，可以演奏出不同的曲目，例如在英國倫敦就能聽到經典倫敦德里小調、Wellerman等。

責任編輯：張寶燕

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