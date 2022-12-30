【電動車】理想汽車：12月總交付量將突破2萬輛再創新高　另明年2月推家庭五座新旗艦「理想L7」　股價升近3%

▲ 【電動車】理想汽車：12月總交付量將突破2萬輛再創新高 另明年2月推家庭五座新旗艦「理想L7」

中國廣州車展於今（30日）起復辦，理想汽車 （09866） 於官方微 博公布「理想L9」和「理想L8」齊亮相其中，理想汽車銷售副總裁劉傑表示，理想汽車產品綫步入新的階段，全新產品「理想L9」和「理想L8」迅速完成了產能爬坡，12月理想汽車總交付量將突破2萬輛。這即意味 交付量再創歷來新高。

理想現升2.7%，報76.5元。

「理想L9」在今年6月發布，8月底開啟交付，從9月到11月已經連續三個月蟬聯中國大型SUV及中國40萬以上豪華SUV銷量的榜首。至於「 理想L8」在今年9月發布，11月中旬開啟交付，短短20天的時間，已經在11月實現了接近6000輛的交付量。 在理想ONE之後，理想L8再次成為了30萬至40萬價格區間，新能源SUV的單月銷量冠軍。

另外，公司同時宣布 首款五座產品「理想L7」即將在2023年2月8日亮相。公司指，「理想L7」定位為家庭五座新旗艦，車長達到5050亳米，軸距達到3005亳米。外觀方面，整車設計不僅延續了理想L系列前瞻先鋒的設計語言和3D星環大燈的家族特徵。 皇后座後排由電動調節的後排豪華座椅、電動腳托、270度皮革環抱式設計、Nappa真皮、後排三座座椅加熱、兩側座椅通風，以及豪華中央手枕共同組成。

「理想L7」 搭載理想增程電動系統2.0，在近期測試中，理想L7的性能表現進一步提升，百公里加速時間為5.3秒，遠超傳統豪華中大型SUV 3.0T車型。理想L7標配理想魔毯空氣懸架，具備頂級的行駛舒適性和駕駛穩定性。

早前廣州國際車展原訂11月18日至27日舉行，其後一直未有復期消息。及後，廣州國際汽車展覽會組委會發布公告指，決定恢復舉辦「2022第二十屆廣州國際汽車展覽會」，舉辦時間為2022年12月30日至2023年1月8日。

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編輯：姚卓然