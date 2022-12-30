▲ 【中港通關】港鐵：過境鐵路將於復運前3日開放車站及網上售票服務

中港通關在即，港鐵 （00066） 過境鐵路總管張志強表示，東鐵過境口岸及高鐵站的員工，近期已返回崗位，為一月中前通關作準備和演練。港鐵會在政府公布通關日期，過關鐵路復運前3日，開放車站及網上售票服務，至於高鐵可前往的地點，會在稍後時間公布。

高鐵下月3日後試行返回內地

張志強在電台節目表示，在高鐵的運作方面，已經與內地協議，在下月3日之後會陸續跟原有時間表，試行返回內地，以測試系統及讓車長熟習運作安排，而東鐵過境口岸，於停運期間抽調到其他綫路的人手，亦已返回原有崗位作準備。

他強調，即使東鐵綫已更換成9卡列車，但運力不減，繁忙時間可維持2分多鐘一班車，港鐵會密切監察通關後的客流量，有需要時再作列車班次調整。而港鐵亦會在復運前，為高鐵車站運行深層次清潔。

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編輯：姚卓然