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拜登簽署1.7萬億美元開支法案 免政府陷停擺

環球經濟金融 10:52 2022/12/30

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美國總統拜登周四（29日）簽署價值1.7萬億美元（約13.3萬億港元）的撥款法案，避免政府陷入停擺。法案内容包括向烏克蘭提供緊急援助、撥款應對天災及禁止於聯邦政府設備使用社交平台TikTok等措施。

美調查履歷造假共和黨候任眾議員 母離世年份都亂作 【下一頁】

參議院及眾議院先後通過法案後， 白宮職員乘坐飛機運送文件給正於美屬維京群島度假的拜登（Joe Biden）簽署。

拜登簽署後於社交媒體Twitter發文，指法案將為醫學研究、國防安全、退伍軍人醫療保健、災後重建等方面提供資金，並使烏克蘭獲得重要援助。

他形容2022年是取得歷史進展的一年，而他期望新一年會有更多成就。

根據法案内容，美國於2023年財政年度的總撥款約1.7萬億美元，其中國防撥款為8,580億美元（約6.7萬億港元），非國防及國内項目撥款則為7,725億美元（約6萬億港元），兩方面的支出都會增加。

美共和黨候任眾議員認履歷造假 擬照宣誓就職 【下一頁】

撥款包括向烏克蘭和北約盟國提供約450億美元的緊急援助，及提供約400億美元（約3,120億港元）用於應對颶風、山火和洪水等天災。

不過有部分國會議員爭取的措施今次並未納入法案，包括擴大兒童免稅額、容許大麻公司將現金儲備存入銀行、協助在美的阿富汗難民獲得合法永久居留權。

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責任編輯：鄭錦玲

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