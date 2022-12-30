【券商點睇】綫上綫下一體服務體系完善 阿里健康盈利釋放

據興證國際報告，受益於醫藥自營業務，以及醫療健康及數字化業務的快速增長，阿里健康（00241）截至9月底的半年收入為115億元（人民幣，下同），按年升22.9%，經調整淨利潤3.5億元，而去年同期虧損2.83億元，實現扭虧為盈。來自醫藥自營業務收入達到100.8億元，按年升24.2%，主要受自營B2C品類和SKU不斷豐富、處方藥銷售規模擴大以及用戶體驗提升所驅動。

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截至9月底，綫上自營店年度活躍消費者超過1.2億，較去年同期增加3,000萬以上；平台已服務2.7萬以上的商家，商家數比去年同期增加2,000個。另一方面，得益於公司持續升級醫療健康專業服務體驗，通過淘寶、天貓、支付寶、醫鹿APP、高德等終端為用戶提供綫上綫下一體的醫療健康服務體系，半年來自醫療健康及數字化服務業務收入達到4.2億元，按年升74.9%，增速提升55.3個百分點，收入佔比上升至3.6%。

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該行認為，公司收入穩健增長的同時實現扭虧為盈。在疫情新常態下，居民囤藥需求仍然旺盛，將支撐公司中短期收入增長。長期而言，用戶習慣的培養，以及公司在物流、營銷和研發等運營效率的提升，將進一步鞏固公司核心競爭力，有望持續實現收入穩健增長和盈利能力釋放，建議投資者關注。

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撰文：林衛