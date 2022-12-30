【券商點睇】兌現出售近六成火電資產指引 中國電力轉型領先同業

國泰君安報告指，中國電力（02380）日前宣布將以12.6億元人民幣代價出售其全資子公司新源融合60%的股權，新源融合持有共計4.76吉瓦火電裝機容量。是次資產處置的重要性在於，中國電力推行的綠色轉型要求公司清潔能源裝機佔比至2023年、2025年和2030年分別達到75%、90%和95%。在這一轉型過程中，火電資產處置和母公司資產注入是提高公司轉型靈活度的重要手段。

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中國電力管理層曾指引稱，公司將在「十四五」期間處置8吉瓦火電資產，但由於煤價高企下的火電前景不容樂觀，市場早前對該指引一直存在顧慮。在此背景下，國泰君安認為，本次公布的資產處置（兌現近六成公司火電出售指引）及時打消了市場對火電資產出售可行性的疑慮，並提振了投資者對公司轉型的信心。

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據測算，此次公告的資產處置亦反映了1.4倍的較為理想的市帳率。事實上，盡管目前火電面臨盈利下行壓力，但火電資產並非沒有被收購的理由，如收購火電資產可以用於對沖或用於達成能源保供等目標。中國電力領跑同業的綠色轉型計劃，正在從根本上改善公司的盈利結構。該行認為公司股價仍有較大上漲空間，尤其是考慮到市場後續將更看好公司的轉型計劃。我們維持目標價3.95元。

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撰文：林衛