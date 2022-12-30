【數據點睇】國內百強房企減員近三成 上下游一年失600萬職位

據可研智庫統計，受市場深度調整影響，2022年中國百強房企業績呈現不同程度下滑，以銷售面積為例，降幅接近60%，而員工人數、企業總人工成本等管理因素的調整幅度分別為28.9%和41.3%。其中，投資拓展、開發報建、工程管理、設計管理等職能大幅縮減人員比例，投資拓展職能減員比例最高達到35%以上。

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可研智庫創始人兼總經理、億翰智庫事業合伙人賈春暉指出，2021年全國房地產市場規模達到歷史最高水平，商品房銷售額達18.2萬億元（人民幣，下同），銷售面積超過15億平米。截至2022年10月，全國商品房銷售金額累計10.9萬億元，全國累計商品房銷售面積僅為11.1億平米。

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據可研智庫通過行業調研及大數據分析，在2019年測算出地產開發相關從業人員（不含置業顧問人員）約210萬人。但2022年受市場波動影響，地產開發相關從業人員預計下降至170萬人，這將導致地產開發上下游產業減少約600萬個職位，影響全產業鏈1,500至2,000萬人。

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撰文：林衛